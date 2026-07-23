باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن رشید فرخی رئیس انجمن خرما گفت: بررسی ها حاکی از آن است که ۳۰ تا ۴۰ درصد محصول خرما از سال گذشته در برخی مناطق در سردخانه ها ناشی از عوامل مدیریتی و شرایط جنگ و تحریم موجود است.

به گفته وی، بنابر آمار ۷۰ درصد خرمای تولیدی در داخل مصرف و ۳۰ درصد صادر می شود که این میزان برای تعادل بازار باید رعایت شود تا با مانده محصول در آستانه فصل برداشت سال زراعی بعد روبرو نباشیم. گفتنی است نه تنها بحث مشوق صادراتی اعمال نمی کنیم، بلکه ممنوعیت صادرات اعمال می کنیم که امیدواریم موضوع چند نرخی ارز مرتفع شود.

رشید فرخی ادامه داد: امسال نگران قطعی برق هستیم که با توجه به دمای هوا در نخلستان های جنوب این امر بر میزان تولید و کیفیت اثر می گذارد، اما تا فصل برداشت نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.

رئیس انجمن خرما با بیان اینکه قطعی برق در برخی مناطق بین ۲ تا ۴ ساعت گزارش شده است، افزود: مدیریت قطعی برق در میزان کمیت و کیفیت محصول خرما اثر گذار است.

وی با بیان اینکه اختلاف قیمت از مبدا تا مقصد به ۳ برابر می رسد، افزود: با توجه به تورم جاری بر کشور، خرما با قیمت های بالایی بدست مصرف کننده می رسد که دستگاه های نظارتی با تشدید نظارت ها باید ببینند اختلاف قیمت فاحش کجا اتفاق می افتد تا در آن گلوگاه جلو بگیرند که در نهایت این امر منجر به افزایش مصرف می شود.

رشید فرخی قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تومان در مبدا اعلام کرد و افزود: مدیریت و نظارت دستگاه های مسئول باید جلوی گرانفروشی بگیرد. الان در استان های مبدا به رغم قیمت های نزولی، خرما روی دست تولیدکنندگان مانده که توزیع مستقیم راهکار این امر است.

وی گفت: با توجه به آنکه زمان زیادی تا برداشت محصول جدید باقی نمانده، امیدواریم ارز آوری خرما به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار برسد .