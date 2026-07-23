رئیس انجمن خرما گفت: مدیریت قطعی برق در میزان کمیت و کیفیت محصول خرما اثر گذار است، از این رو نمی‌توان پیش بینی دقیقی راجع به تولید داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن رشید فرخی رئیس انجمن خرما گفت: بررسی ها حاکی از آن است که ۳۰ تا ۴۰ درصد محصول خرما از سال گذشته در برخی مناطق در سردخانه ها ناشی از عوامل مدیریتی و  شرایط جنگ و تحریم موجود است.

به گفته وی، بنابر آمار ۷۰ درصد خرمای تولیدی در داخل مصرف و ۳۰ درصد صادر می شود که این میزان برای تعادل بازار باید رعایت شود تا با مانده محصول در آستانه فصل برداشت سال زراعی بعد روبرو نباشیم. گفتنی است نه تنها بحث مشوق صادراتی اعمال نمی کنیم، بلکه ممنوعیت صادرات اعمال می کنیم که امیدواریم موضوع چند نرخی ارز مرتفع شود.

رشید فرخی ادامه داد: امسال نگران قطعی برق هستیم که با توجه به دمای هوا در نخلستان های جنوب این امر بر میزان تولید و کیفیت اثر می گذارد، اما تا فصل برداشت نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.

رئیس انجمن خرما با بیان اینکه قطعی برق در برخی مناطق بین ۲ تا ۴ ساعت گزارش شده است، افزود: مدیریت قطعی برق در میزان کمیت و کیفیت محصول خرما اثر گذار است.

وی با بیان اینکه اختلاف قیمت از مبدا تا مقصد به ۳ برابر می رسد، افزود: با توجه به تورم جاری بر کشور، خرما با قیمت های بالایی بدست مصرف کننده می رسد که دستگاه های نظارتی با تشدید نظارت ها باید ببینند اختلاف قیمت فاحش کجا اتفاق می افتد تا در آن گلوگاه جلو بگیرند که در نهایت این امر منجر به افزایش مصرف می شود.

رشید فرخی قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تومان در مبدا اعلام کرد و افزود: مدیریت و نظارت دستگاه های مسئول باید جلوی گرانفروشی بگیرد. الان در استان های مبدا به رغم قیمت های نزولی، خرما روی دست تولیدکنندگان مانده که توزیع مستقیم راهکار این امر است.

وی گفت: با توجه به آنکه زمان زیادی تا برداشت محصول جدید باقی نمانده، امیدواریم ارز آوری خرما به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار برسد .

برچسب ها: تولید خرما ، صادرات خرما ، بازار خرما
خبرهای مرتبط
قیمت هرکیلو خرمای مضافتی بم به ۳۱۰ هزارتومان رسید
راهبرد صادراتی خرما تدوین شد
محدودیتی در عرضه خرمای تنظیم بازار نداریم/تامین و توزیع خرما ۳ برابر سال قبل برای ماه رمضان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۰۱ مرداد ۱۴۰۵
فعلا که ما نیم کیلو رو تو قوطی از فروشگاههای زنجیره ای می خریم ۲۴۰ هزار تومن نه یک کیلو رو ، دروغ تا کی ؟؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
آخرین اخبار
حجم صادرات ایران به عراق ۱۲ میلیارد دلار است
افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور طی سه روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه قزوین-کرج
رفع ناترازی برق در چند هفته آینده/ اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور وارد مدار شد
بانک مرکزی در تخصیص ارز کالا‌های اساسی و دارو غفلت نمی‌کند/ رقم کالا برگ سرانجام افزایش خواهد یافت؟
تردد یکسره زائران از مرز خسروی در اربعین امسال انجام می‌شود
هم‌افزایی نظام استاندارد و دستگاه قضا، از حقوق مردم صیانت می‌کند
از «۲۵ درجه» تا امنیت انرژی؛ قرار همدلی برای روشن ماندن ایران
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱ مرداد
نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۱.۵ درصد افزایش یافت
عبور طرح جهاد آبرسانی از مرز ۵ هزار روستا در سال سوم اجرا
چهار پروژه پست برق جدید افتتاح شد/ افزایش پایداری شبکه البرز با سرمایه‌گذاری ۴۵۰۰ میلیارد تومانی
بیش از ۱۶۹۲ مگاوات برق در اوج بار به شبکه تزریق شد
با سودجویان در شهرک‌های صنعتی برخورد می‌کنیم
بانک مرکزی تأمین اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد
افزایش مبلغ فردی و مدت زمان بازپرداخت/ دو تغییر مهم موردنیاز برای اثربخشی وام اشتغال
توسعه زیرساخت‌های شارژ برقی ضروری/اجرای طرح کهاب در بیش از ۱۰۰۰ جایگاه کشور
پیش‌فروش بلیت رفت و برگشت در ۳ استان/ به‌کارگیری ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای سفر‌های اربعین
نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد
رکود سنگین بر بازار لوازم خانگی/ تمایل مصرف‌کنندگان به تعمیر به جای خرید لوازم خانگی
سهام عدالت؛ وعده‌های تکراری و سهامدارانی که همچنان در صف تعیین تکلیف مانده‌اند
قیمت هر کیلو خرمای مضافتی ۲۴۰ هزار تومان
خرید ۸۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان سراسر کشور