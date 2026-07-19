باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در ۳ ماهه نخست امسال ۶۱ هزار و ۸۰ مترمکعب آبرسانی سیار به روستا‌های استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۵ درصدی دارد.

او افزود: این افزایش آبرسانی به دلیل افزایش تقاضا بوده است، اما طی ۱۸ ماه گذشته ۶۵ روستای استان به شبکه آبرسانی پایدار متصل شده‌اند و تعداد روستا‌های تحت پوشش آبرسانی سیار کاهش یافته است.

توکلی اظهار کرد: پارسال ۲۴۰ هزار و ۶۲۸ مترمکعب آبرسانی سیار انجام شده که این رقم در سال قبل‌تر، ۱۷۰ هزار مترمکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تصریح کرد: ناوگان آبرسانی سیار شرکت با بهره گیری از ۲۵ تانکر ملکی، ۳ دستگاه تانکر اهدایی آستان قدس رضوی و ۲ دستگاه تانکر استیجاری تقویت شده است.

او گفت: طبق استانداردها، میزان تأمین آب روزانه برای هر نفر ۱۵ لیتر در هر روز است که این شرکت آمادگی تأمین تا سقف ۳۰ لیتر بر ثانیه در شرایط خاص و بحرانی را دارد.