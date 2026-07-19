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انفجار در هند ۸ کشته برجای گذاشت + فیلم

انفجار مرگبار در کارخانه غیرقانونی مواد محترقه در هند، ۸ کشته و ۱۵ زخمی برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر انفجار شدید در یک کارخانه تولید مواد آتش‌بازی در شهر احمدآباد در ایالت گجرات هند، دست‌کم ۸ نفر جان باختند و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

 

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