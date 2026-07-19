باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم

\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u06cc\u062f \u0646\u0627\u0635\u0631 \u0639\u0645\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u067e\u0648\u0633\u062a \u0648 \u0645\u0648 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0628\u0627\u0648\u0631 \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0631\u0634\u062f \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0645\u0648\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0