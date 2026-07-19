باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم

متخصص پوست و مو در خصوص باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سید ناصر عمادی، متخصص پوست و مو با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم
young journalists club

انجام دادن چه کار‌هایی پوستتان را مثل آینه شفاف می‌کند؟

باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم
young journalists club

پوست سالم، آینه سلامت بدن

باور اشتباه درباره رشد بیشتر موی کودکان + فیلم
young journalists club

هشدار به والدین: مراقب این بیماری در مهدکودک‌ها باشید + توصیه و درمان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم
۹۵۴

شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم
۷۰۶

آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم
۶۷۲

حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۴۴۴

تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم
۴۴۰

قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha