باشگاه خبرنگاران جوان - بارشهای شدید در نیویورک، خیابانها و بزرگراههای این شهر را با آبگرفتگی گسترده روبهرو کرد؛ بهطوریکه برخی معابر به رودخانهای موقت تبدیل شدند. در منطقه کویینز، بالا آمدن سطح آب به حدی بود که نیروهای آتشنشانی برای نجات رانندگانی که روی سقف یک کامیون گرفتار شده بودند، ناچار شدند با خودروی امدادی از میان سیلاب عبور کنند.
آبگرفتگی همچنین منطقه ساوث استریت سیپورت در منهتن را نیز دربر گرفت؛ جایی که پیشتر میلیونها دلار برای ساخت دیوارههای محافظ ساحلی بهمنظور مقابله با طوفانها و افزایش سطح آب دریا هزینه شده بود. با این حال، کارشناسان معتقدند تشدید بارشهای سنگین در پی تغییرات اقلیمی و فرسودگی زیرساختهای شهری، چالشهای تازهای را برای نیویورک ایجاد کرده است.