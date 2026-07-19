مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: دولت باید تمهیداتی در راستای تامین سرمایه در گردش دامدار بیندیشد تا بدون نیاز به واردات گوشت خارجی تنظیم بازار انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین نهاده دامی و عرضه دام نداریم.

وی با اینکه مشکلی در ارتباط با جمعیت دامی نداریم، افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید و بالارفتن قیمت تمام شده، بازار دستخوش آسیب می شود، هرچند به سبب وجود واسطه و دلالان قیمت ها با نرخ منطقی خود فاصله دارد.

صدردادرس با اشاره به تولید قراردادی دام بیان کرد: تولید قراردادی گوشت قرمز و سفید مورد عملیاتی نداشتیم، درحالیکه اگر جنبه عملیاتی به خود بگیرد، بسیاری از واسطه ها در بخش بازار دام زنده و توزیع حذف خواهد شد و با عرضه مستقیم قیمت منطقی می شود و از طرفی تولیدکننده تنها دغدغه تولید است.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک دغدغه اصلی را توزیع محصول در بازار اعلام کرد و افزود: اگر تولیدکننده اطمینان خاطر نسبت به بازار داشته باشد، تنها دغدغه تولید و کیفیت محصول است که براین اساس یا پیاده سازی عملیات ترویجی بهره وری افزایش می یابد.

وی ادامه داد: با توجه به بالابودن قیمت تمام شده ناشی از حذف ارز ترجیحی قرار شد دولت در راستای  تامین سرمایه در گردش دامداران اقدام موثری به عمل آورد که کیف پول نویپو یکی از عوامل بالارفتن قیمت تمام شده است چراکه مبنای کیف اعتباری نوپیو بر مبنای اعتبارسنجی است که این امر بدان معناست که دامدار پس از درخواست برمبنای دارایی ها اعتبار سنجی می شود و سپس بر مبنای اعتبار داده خرید مدت دار خود را انجام می دهد که براین اساس دامدار ۲.۴۵ درصد به بانک کشاورزی و ماهانه ۴ تا ۵ درصد به واردکننده بدهد، درحالیکه نویپو وجود نداشت، یر آن سود بانک کشاورزی نبود که براین اساس دامدارانی که از نویپو استفاده می کنند، منجر به بالارفتن قیمت می شود.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک با اشاره به راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز بیان کرد: دولت باید تمهیداتی در راستای تامین سرمایه در گردش دامدار بیندیشد تا بدون نیاز به واردات گوشت خارجی تنظیم بازار انجام شود و صرفا گوشت وارداتی برای بخش صنعتی یا ذخایر استراتژیک وارد شود و گوشت منجمد وارداتی سر از توزیع در بازار نیاورد

صدردادرس قیمت هر کیلو دام در استان های جنوبی ۶۴۰ تا ۶۷۰ هزار تومان و نیمه شمالی ۶۷۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت ها نسبت به ۲ ماه قبل ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان کاهش قیمت داشتیم که براین اساس قیمت هر کیلو لاشه بره نر ۵۰ کیلویی درب کشتارگاه یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است، اما متاسفانه شاهدیم گوشت دام های دیگر بر مبنای قیمت بره نر قیمت گذاری می کنند و بدلیل عدم شناخت دامدار از انواع گوشت، گلایه هایی مبنی بر کیفیت و دیرپز بودن دارند.

برچسب ها: بازار گوشت قرمز ، واردات گوشت
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