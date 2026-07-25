رئیس انجمن خرما گفت: برای کنترل این آفت در سال نخست ۳ هزار میلیارد تومان و برای ۲ تا ۳ سال آتی ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار باید تخصیص یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن رشید فرخی رئیس انجمن خرما گفت: آفت سوسک سرخرطومی بصورت حاد در برخی نقاط استان های جنوبی است و جهاد کشاورزی در برخی مناطق ورود کردند، اما بدلیل شرایط جنگ و اهمیت تامین کالاهای اساسی این امر کمرنگ تر می شود.

به گفته وی، اعتبارات مورد نیاز برای مقابله با این آفت در برخی مناطق داده شده و در برخی مناطق معطل مانده است‌.

رشید فرخی با تاکید بر تامین بودجه مورد نیاز بیان کرد: برای کنترل این آفت در سال نخست وزارت جهاد کشاورزی ۳ هزار میلیارد تومان و برای ۲ تا ۳ سال آتی با بودجه ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی تخصیص یابد.

رئیس انجمن خرما ادامه داد: برای مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی راه حل های خوبی پیشنهاد شده که با امیدواریم عادی شدن شرایط کشور، توجه جدی به این امر شود چراکه این آفت می تواند تولید را نابود کند.

وی با بیان اینکه ایران جز سه کشور نخست تولیدکننده خرما در دنیاست، گفت: بنابر آمار سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن خرما در کشور تولید می شود که با احتساب ۷۰ درصد این میزان در داخل، در صورت عدم وجود محصول در داخل و نیاز به واردات با احتساب یک دلار و ۵۰ سنت بالای ۲ میلیارد دلار باید واردات صورت بگیرد.

برچسب ها: آفت سوسک سرخرطومی ، تولید خرما ، نخلستان خرما
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
خرما بمراتب از مربا بهتره
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