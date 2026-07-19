باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: بر اساس ارزیابی کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی این شهرستان و با نظارت و حمایت معاونت محیط طبیعی و اداره نظارت بر حیات وحش گیلان، همزمان با شروع طغیان آفت کرم ابریشم باف ناجور و پروانه سفید اشجار در سطح جنگل‌های ساحلی پناهگاه حیات وحش لوندویل، مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی با این آفات گیاهی در سطحی معادل ۱۰ هکتار از نقاط آلوده، در چند مرحله از طریق گونه پیچی درختان آلوده با محلول بیولوژیکی و جمع آوری و شاخه زنی درختان آلوده و استفاده از محلول ترکیبات زیستی (بی. تی) برای از بین بردن تخم و لارو‌ها آغاز شد و نقاط آلوده به این آفات تا حدود زیادی ایمن و پاکسازی شد.

او با بیان اینکه مبارزه تنها با هدف کاهش جمعیت آفت «ابریشم باف ناجور» و نه نابودی کامل آن انجام می‌شود افزود: آفات جزئی از زندگی و زنجیره طبیعی اکوسیستم‌ها و جنگل‌ها به شمار می‌روند که در سایر مناطق هم وجود دارند و تنها در صورتی خطرناک و زیانبار به حساب می‌آیند که طغیان کنند و از کنترل طبیعی خارج شوند.

به گفته رئیس اداره محیط زیست آستارا، عوامل جوی و دسته‌های پرندگان از جمله سار، پرستو و گنجشک از دشمنان طبیعی آفت‌های گیاهی هستند که متأسفانه با خشکسالی‌ها طولانی مدت و کاهش جمعیت حیات وحش و سار‌ها و گنجشک ها، زمینه طغیان این آفت‌ها در سال‌های اخیر هر چند سال یک بار افزایش می‌یابد.

سلامی ریک با بیان اینکه آفت ابریشم باف ناجور از انواع و اقسام درختان تغذیه می‌کند، تصریح کرد: بیش از ۵۰۰ گونه درخت و درختچه در استان گیلان میزبان کرم ابریشم باف ناجور هستند و پراکنش این آفت از عرصه‌های جنگلی ساحلی تا ارتفاعات قابل مشاهده است. به دلیل وسعت عرصه‌های جنگلی استان، در صورت مهار نشدن طبیعی این آفت با عوامل جوی و حیات وحش، مبارزه صرفا مکانیکی از طریق جمع آوری تخم‌ها و لاروها، نیازمند صرف زمان، اعتبار و نیروی انسانی بسیار زیاد بوده و عملا امکان‌پذیر نیست.

او همچنین با اشاره به مخاطرات آفت ابریشم باف ناجور گفت: این آفت از برگ درختان تغذیه می‌کند، در حالی که درختان به کمک برگ‌ها رویش سالانه دارند و لذا از دست دادن هر برگ بر رویش درخت اثر منفی می‌گذارد و شاهد ایجاد خزان در درختان هستیم.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان