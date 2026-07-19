باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز یکشنبه ۲۸ تیر گاهی ابری است و در ساعات بعدازظهر و شب شرایط برای وقوع رگبار‌های پراکنده در دامنه‌ها فراهم خواهد بود.

او افزود: فردا دوشنبه علاوه بر کاهش نسبی دما، رگبار باران و احتمال رعدوبرق پراکنده در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

غلامپور ادامه داد: روز سه‌شنبه نیز آسمان مازندران نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و رگبار‌های پراکنده در برخی مناطق تداوم خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی نیمه دوم هفته، گفت: از روز چهارشنبه تا جمعه روند افزایش تدریجی دما در استان آغاز می‌شود و در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر و در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه غربی استان احتمال رگبار‌های پراکنده وجود دارد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران