شرکت گاز قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:فردا دوشنبه به منظور انجام عملیات ایمن‌سازی جریان گاز در شهرجعفریه و روستای مبارک آباد قطع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است:به اطلاع مشترکین گرامی می‌رساند، به منظور انجام عملیات ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شبکه‌های گازرسانی، جریان گاز مشترکین واقع در شهر جعفرآباد (جعفریه) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ از ساعت ۹:۰۰  تا ۱۷:۰۰ قطع خواهد شد.

همچنین در روستای مبارک‌آباد (قنوات)، از ساعت ۸ تا ۱۳ به منظور توسعه شبکه گاز؛ محدوده قطعی در این روستا شامل خیابان ثامن و فرعی‌های منشعب، و انتهای کوچه ۱۴ و فرعی‌های منشعب است.

با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماس‌های غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.

برچسب ها: قطع گاز ، شرکت گاز قم
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