باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است:به اطلاع مشترکین گرامی میرساند، به منظور انجام عملیات ایمنسازی و مقاومسازی شبکههای گازرسانی، جریان گاز مشترکین واقع در شهر جعفرآباد (جعفریه) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ قطع خواهد شد.
همچنین در روستای مبارکآباد (قنوات)، از ساعت ۸ تا ۱۳ به منظور توسعه شبکه گاز؛ محدوده قطعی در این روستا شامل خیابان ثامن و فرعیهای منشعب، و انتهای کوچه ۱۴ و فرعیهای منشعب است.
با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماسهای غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.