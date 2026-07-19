باشگاه خبرنگاران جوان - لوسیا هابینسکا، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با پرستیوی با انتقاد از نحوه روایت رسانهای تحولات ایران و آمریکا، مدعی شد اقدامات نظامی واشنگتن بهعنوان امری عادی بازنمایی میشود، در حالی که واکنشهای ایران همواره بهعنوان آغاز تنش و «تجاوز» توصیف میشوند.
وی همچنین با انتقاد از استانداردهای دوگانه در روایت تحولات منطقه افزود که اقدامات نظامی آمریکا معمولاً با ادبیاتی خنثی مانند «عملیات» توصیف میشود، اما هرگونه پاسخ ایران به این اقدامات، بهعنوان «تجاوز» یا آغاز دور تازهای از تنش معرفی میشود؛ روایتی که تصویری نامتوازن از واقعیت ارائه میدهد.