باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه مشکل پرداخت مطالبات گندمکاران را حل نکردیم، سیاست گذاری برای خرید تضمینی سال آینده با تمسخر کشاورزان روبرو می شود، هرچند طبق قانون تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت گذاری تعیین تکلیف شود.

به گفته وی، در حال حاضر کشاورزان با مشکل تامین سوخت، کمبود و گرانی کود روبرو هستند و وزارت جهاد درگیر این مشکلات است.

ایمانی در بخش دیگر اظهارات خود با اشاره به لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت بیان کرد: ممنوعیت واردات برنج شورای قیمت گذاری لغو کرد تا بدلیل شرایط حاکم بر کشور تاجر اقدام به واردات کنند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان اذعان می‌کنند که در شرایط فعلی بخواهیم واردات انجام بدهیم، بدلیل شرایط جنگی امکان از بین رفتن سرمایه وجود دارو و واردات از طریق مرز زمینی و ریلی، قیمت تمام شده از تولید داخل بالاتر می رود.

وی گفت: با توجه به انباشت برنج در کارخانه های شالیکوبی و مزارع و مغازه ها پیش بینی می شود که ۵۰۰ هزار تن موجودی داریم و بدلیل شرایط اقلیمی تولید بالای ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن خواهد بود که حداکثر واردات ۵۰۰ هزار تن خواهد بود که با تشدید نظارت ها باید بین قیمت شلتوک و برنج تناسب برقرار باشد چراکه بعضا قواعد ۳ درصد سود بنکدار و ۱۲ درصد خرده فروش رعایت نمی شود.