باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - الکساندر دینکین، رئیس مؤسسه اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل (IMEMO) آکادمی علوم روسیه، گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «سرمایه سیاسی خود را متمرکز نکرد، بلکه آن را پراکنده کرد» و به همین دلیل قدرت سیاسی کافی برای حل مناقشه اوکراین را نداشت.

این آکادمیک به تاس گفت که ترامپ نتوانست «هم کی‌یف و هم اروپایی‌ها را به ضرورت آتش‌بس بر اساس شرایطی که در آلاسکا توافق شده بود، متقاعد کند.»

به گفته دینکین، این مشکل اصلی است.

وی افزود: «امروز واضح است که [استیو]ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، و [جرد]کوشنر، کارآفرین آمریکایی، کاملاً مشغول ایران هستند.»

اجلاس انکوریج، دیدار رو در روی ترامپ و پوتین در ۱۵ اوت ۲۰۲۵ در آلاسکا بود. این اولین دیدار روسای‌جمهور دو کشور از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شد.

نتیجه اصلی این نشست، عدم حصول توافق عملی برای پایان دادن به جنگ اوکراین بود. هر دو رهبر پس از سه ساعت گفت‌وگوی پشت‌درهای، آن را «بسیار پربار» خواندند و از «پیشرفت» سخن گفتند، اما توافق مشخصی حاصل نشد.

منبع: تاس