باشگاه خبرنگاران جوان- داوودیان مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به وضعیت منابع آب و گرایش کشاورزان کشت دوم برنج، گفت: کشت دوم برنج معمولا در ماههایی از سال انجام میشود که در رودخانهها آب سطحی در اختیار نیست و برداشت از سفرههای زیرزمینی انجام میشود.
او افزود: شرکت آب منطقهای مازندران با توجه به وضعیت منابع آبی کشت دوم برنج را ممنوع اعلام میکند، زیرا این موضوع آسیب جدی به آبهای زیرزمینی وارد میکند.
داوودیان ادامه داد: اگر امکان تحویل آب از منابع سطحی وجود داشته باشد، این کار انجام میشود، اما شرایط اقلیمی و وضعیت منابع آبی اجازه چنین اقدامی را نمیدهد و باید به ذخیرهسازی آب سطحی برای سال آبی بعد نیز توجه شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه اولویت این است که کشاورزان به توصیهها توجه کنند و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود از کشاورزان خواست کشت دوم برنج را از دستور کار خارج کنند.
داودیان گفت: شرکت آب منطقهای مازندران بر اساس دستورالعملهای قانونی با هرگونه برداشت بیرویه و خارج از ضابطه منابع آبی برخورد خواهد کرد.
او افزود: در مواردی که کشت دوم مشاهده شود، ابتدا اخطارهای لازم داده میشود و در مراحل بعدی اقدامات قضایی در دستور کار قرار میگیرد.
منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران