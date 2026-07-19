باشگاه خبرنگاران جوان - در بازه زمانی ابتدای سال تا نیمه تیرماه حدود ۵۸ درصد تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور بر عهده واحد‌های سیکل‌ترکیبی بوده که میزان تولید آنها به ۶۰ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی به عنوان واحد‌های تولیدکننده برق دوستدار محیط‌زیست شناخته می‌شوند. در این نیروگاه‌ها تبدیل واحد‌های گازی به سیکل‌ترکیبی از کارآمدترین روش‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به شمار می‌آید که نه تنها برای صنعت برق، بلکه برای محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز بسیار موثر است و در سال‌های آینده شاهد تاثیرات گسترده آن خواهیم بود.

در این میان نیروگاه‌های بخاری با ثبت تولید ۲۳ میلیارد کیلووات ساعت بالغ بر ۲۲ درصد سهم تولید واحد‌های حرارتی و نیروگاه‌های گازی نیز با تولید ۲۰.۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی حدود ۲۰ درصد سهم تولید واحد‌های حرارتی را به خود اختصاص داده‌اند.

نیروگاه‌های حرارتی با تولید بیش از ۹۰ درصد برق مورد نیاز کشور ستون اصلی پایداری شبکه برق سراسری هستند.