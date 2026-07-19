باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یکی از ویژگی‌های رفتار بالغانه شفافیت است + فیلم

روانشناس و مشاور خانواده در مورد ویژگی‌های رفتار بالغانه نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکرم قاسمی، روانشناس و مشاور خانواده با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص ویژگی‌های رفتار بالغانه توضیحاتی ارائه کرد. 

 

مطالب مرتبط
یکی از ویژگی‌های رفتار بالغانه شفافیت است + فیلم
young journalists club

چگونه به افزایش اعتماد به نفس کودک خود کمک کنیم؟

یکی از ویژگی‌های رفتار بالغانه شفافیت است + فیلم
young journalists club

اختلال PTSD چیست؟

یکی از ویژگی‌های رفتار بالغانه شفافیت است + فیلم
young journalists club

چگونه کار‌های خود را به اتمام برسانیم؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افشاگری‌های تازه، توان نظامی آمریکا را زیر ذره‌بین برد + فیلم
۹۱۶

افشاگری‌های تازه، توان نظامی آمریکا را زیر ذره‌بین برد + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
سنا علیه هگزت + فیلم
۹۱۵

سنا علیه هگزت + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
تکرار سناریوی تهدید حمله به زیرساخت‌ها + فیلم
۷۹۵

تکرار سناریوی تهدید حمله به زیرساخت‌ها + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
معادله ایران با جنگ حل نمی‌شود + فیلم
۶۴۱

معادله ایران با جنگ حل نمی‌شود + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
روایت وداعی دوباره + فیلم
۶۳۸

روایت وداعی دوباره + فیلم

۳۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha