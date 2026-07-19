باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایهگذار، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل پروژههای آبی، گفت: لرستان با وجود برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی، همچنان با چالشهایی همچون خامفروشی، بیکاری و ضعف مدیریتی مواجه است و رفع این مشکلات نیازمند تغییر رویکرد در حمایت از سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهاست.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خامفروشی بخش قابل توجهی از محصولات معدنی، کشاورزی و شیلات لرستان اظهار کرد: نبود صنایع فرآوری و تبدیلی موجب شده ارزش افزوده تولیدات از استان خارج شود و فرصتهای اشتغال و تولید ثروت از دست برود.
به گفته وی، جذب سرمایهگذار و حمایت عملی از بخش خصوصی، مهمترین راهکار برای پایان دادن به خامفروشی است.
مقصودی همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی لرستان افزود: با وجود سهم قابل توجه استان از روانآبهای کشور، مدیریت نامناسب منابع آب باعث شده بخش اندکی از این ظرفیت ذخیرهسازی شود.
وی تأکید کرد تکمیل سدها، اجرای طرحهای آبخیزداری و توسعه شبکههای آبیاری میتواند ضمن کاهش تنش آبی، زمینه توسعه کشاورزی، دامداری و صنعت را فراهم کند.
این نماینده مجلس، ضعف در مدیریت و نبود نگاه توسعهمحور را از مهمترین موانع پیشرفت لرستان دانست و گفت: انتخاب مدیران خلاق، ریسکپذیر و آشنا به دانش روز، در کنار برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری، میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی استان را برطرف کند.
وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در لرستان، ایجاد اشتغال پایدار را در گرو حمایت از سرمایهگذاران دانست و افزود: امنیت سرمایهگذاری باید در عمل تأمین شود و همه دستگاههای اجرایی موظف هستند موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کنند تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد استان شوند.
نماینده بروجرد و اشترینان همچنین تکمیل پروژههایی مانند سد آبسرده، توسعه راهآهن، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک، رسیدگی به مطالبات جوانان و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از اولویتهای توسعه لرستان برشمرد و تأکید کرد: خدمترسانی، محرومیتزدایی و ایجاد اشتغال باید در صدر برنامههای مسئولان قرار گیرد تا بخشی از مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد.