باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش صبح امروز برگزار شد.

در این نشست علی باقرزاده مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری گفت: در حال حاضر ۹۹ هزار مدرسه دولتی و ۵۶۰ هزار کلاس در دوره‌های مختلف تحصیلی در کشور وجود دارد و حدود ۴ هزار مدرسه شبانه روزی در کشور در حال فعالیت است. تمام مدارس باید مدیر داشته باشند و وظیفه ما تامین نیروی انسانی برای در کشور وجود دارد.

باقرزاده ادامه داد: ۵۰ هزار کلاس درس بالای ۳۵ دانش آموز داشته ایم که امسال با هدف گذاری، ۳۰ درصد کاهش خواهیم داشت. هیچ استانی حق ندارد تا در پایه ورودی کلاس بالای ۳۵ نفر نفر را تشکیل دهد.

وی افزود: حدود ۲ هزار استعداد درخشان در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی جذب می‌شوند.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی با تاکید بر ضرورت انضباط در تقویم آموزشی گفت: اگرچه برخی درخواست‌ها مبنی بر تعویق آغاز سال تحصیلی مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که تاریخ اول مهر ماه غیرقابل تغییر است و ما باید با وجود تمامی محدودیت‌ها، سال تحصیلی جدید را آغاز کنیم.

برنامه‌ریزی دقیق برای تامین نیروی انسانی

باقرزاده با ارائه جزئیات آماری از نیازهای نیروی انسانی، تصریح کرد: نیاز به نیروی انسانی با پیشرفت دوره‌های تحصیلی تشدید می‌شود؛ به گونه‌ای که برای هر کلاس ابتدایی به یک نفر نیرو، برای متوسطه اول ۱.۲ نفر، برای متوسطه دوم ۱.۴ نفر و برای هر کلاس فنی‌حرفه‌ای و کاردانش حدود ۱.۷ نفر نیاز است.

وی در ادامه گفت: تفاهمنامه‌ای میان مرکز و استان‌ها امضا شده و ظرفیت کلاس‌ها به مناطق و مدارس اعلام گردیده است. در حال حاضر مدیران مدارس از تعداد کلاس‌های دایر خود مطلع هستند و فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان دقیقاً بر اساس ظرفیت‌های اعلام شده صورت می‌گیرد. وظیفه اصلی ما در این میان، تامین نیروی انسانی شایسته و مطلوب برای تمامی مدارس است.

مدرسه، نقطه اتکای دولت و ملت

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت جایگاه مدرسه در توسعه کشور، اظهار کرد: مدرسه کانون تحولات و نقطه اتکای دولت و ملت است. آینده کشور در گرو تامین نیازهای مدرسه است و هیچ دستاوردی برای ایران حاصل نمی‌شود، مگر اینکه تمام توان و امکانات برای پشتیبانی از مدرسه به کار گرفته شود.

باقرزاده ادامه داد: با توجه به شرایط کشور امسال جذب سرباز معلم نداریم.

علی باقرزاده، افزود: افراد مشمول قانون جذب استعدادهای برتر، نیازی به شرکت در کنکور سراسری و آزمون‌های عمومی ندارند و امکان انتخاب محل خدمت در استان‌های مورد نظر خود را خواهند داشت.

وی همچنین از طرح جدید برای بهره‌گیری از دانشجویان سال چهارم دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی خبر داد و گفت: مطابق با ماده ۸۷، این دانشجویان مجاز هستند در آزمون اختصاصی وزارتخانه شرکت کنند. این افراد همزمان با اتمام دوره تحصیل در دانشگاه خود، واحدهای درسی مربوطه را در دانشگاه فرهنگیان سپری می‌کنند و در این مدت از نیمی از حقوق پایه تحت عنوان "کمک‌هزینه تحصیلی" برخوردار می‌شوند تا پس از فارغ‌التحصیلی، به صورت مستقیم وارد چرخه خدمت شوند.

ظرفیت‌های ماده ۲۸ و طرح خدمت‌گذر

باقرزاده در ادامه به تبیین ظرفیت‌های مبتنی بر مواد قانونی پرداخت و اظهار داشت: «در راستای ماده ۲۸ قانون مربوطه، ظرفیت ۳ هزار نفر برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده که برای آن با سازمان برنامه در حال رایزنی و نهایی‌سازی مجوزها هستیم. علاوه بر این، مجوز جذب ۷ هزار نفر نیز در قالب طرح خدمت‌گذر صادر شده که پس از برگزاری آزمون، نفرات برگزیده از اول شهریور، یک ماه پیش از شروع رسمی سال تحصیلی، جهت آماده‌سازی مدارس، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

تسهیل جذب فرزندان شهدا و جانبازان

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی دولت، از اجرایی شدن بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم (منفی شده در قانون هفتم) خبر داد. وی تصریح کرد: «در راستای حمایت از خانواده‌های ایثارگران، مجوز جذب ۵۴۰۰ نفر از فرزندان معظم شهدا و جانبازان بالای ۷۵ درصد صادر شده است. آگهی این ظرفیت به زودی با همکاری سازمان بنیاد شهید منتشر خواهد شد. این افراد پس از ثبت‌نام و شرکت در آزمون داخلی، در جایگاه‌های آموزشی مستقر خواهند شد.

ساماندهی واحدهای سازمانی و مدارس

باقرزاده تصریح کرد که علاوه بر تأمین نیروی انسانی، تمرکز اصلی بر ساماندهی واحدهای سازمانی و زیرساختی مدارس است تا با ورود نیروهای جدید، مدارس به صورت کامل مستقر و آماده ارائه خدمات آموزشی گردند. وی همچنین به نقش دیوان عدالت اداری در بررسی درخواست‌های اعاده و احکام مربوط به شرایط جذب نیرو اشاره کرد که بخشی از فرآیند قانونی ساماندهی نیروها را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: ۱۸ مرداد آزمون برای مدیریت مدارس برگزار می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساختی، اعلام کرد: «تاکنون ۶۰۰۰ درخواست برای ایجاد مدارس جدید معرفی و مجوز آن‌ها صادر شده است. همچنین ۵۸۰۰ درخواست دیگر در دست بررسی است که طبق برنامه، تکلیف تمامی آن‌ها تا پایان تیر ماه مشخص خواهد شد.»

وی افزود: «هدف ما این است که تا پایان مرداد ماه، تمامی فرآیندها از جمله تأسیس رشته‌های هنرستانی جدید، تأمین نیرو، فراهم کردن امکانات و تجهیزات، و همچنین درخواست‌های ماموریت و انتقال به دستگاه‌ها نهایی شود تا تا پیش از شروع سال تحصیلی در اول مهر، هیچ دغدغه‌ای در زمینه آمادگی مدارس وجود نداشته باشد.»

اولویت‌بندی در نقل و انتقالات؛ تمرکز بر حل مشکلات اجتماعی معلمان

باقرزاده در خصوص فرآیند نقل و انتقالات معلمان در فصل تابستان، سیاست‌های جدید وزارتخانه را تبیین کرد و گفت: «قاعده کلی ما در نقل و انتقالات، رعایت اصل "عدم نیاز در مبدا و نیاز در مقصد" است. اما در کنار این اصل سازمانی، ما به عنوان یک نهاد صنفی، تلاش می‌کنیم با کاهش فاصله محل سکونت و محل کار، مشکلات زندگی همکارانمان را به حداقل برسانیم.»

وی با ارائه آمارهای مربوط به درخواست‌های تغییر محل خدمت اظهار کرد: در سال جاری ۹۲،۷۵۴ درخواست نقل و انتقال ثبت شده است که شامل ۶۵ هزار درخواست داخل استان و ۲۷ هزار درخواست خارج از استان بود. ما در سال جاری اولویت را به درخواست‌های خارج از استان دادیم؛ به طوری که از ۲۷ هزار نفر، تاکنون ۱۴۰۰ نفر (حدود ۸۰ درصد) که محل سکونتشون در دو استان مختلف بوده، درخواستشان پذیرفته شده تا با آرامش بیشتری به خدمت خود ادامه دهند. در خصوص درخواست‌های داخل استان نیز از میان ۱۵ هزار نفر، تاکنون حدود ۱۴،۹۰۰ نفر در مراحل اول نهایی شده‌اند و تلاش می‌کنیم سایر درخواست‌ها نیز در مراحل بعدی پاسخ داده شود.»

وی تأکید کرد: در مرحله دوم پردازش، ما مسائل انسانی و اجتماعی را ملاک قرار می‌دهیم. اگر فردی به دلیل بیماری صعب‌العلاجه یکی از اعضای خانواده یا مسائل جدی دیگر، نیاز به جابه‌جایی داشته باشد، ما بدون توجه به سنوات یا امتیاز، سعی می‌کنیم با حل مسئله او، شرایط خدمت را فراهم کنیم.

سیاست‌های جدید مدیریت بازنشستگی و تشویق به استمرار خدمت

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی در پایان، به سیاست‌های جدید برای مدیریت نیروهای مازاد و استفاده از تجربیات نیروهای باسابقه اشاره کرد و گفت: ما در حال استفاده از فرصت بازنشستگی و استمرار خدمت هستیم. برای نیروهای مازاد که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، امکان تغییر سمت یا انتقال فراهم شده است؛ برای مثال اگر فردی در مقطع ابتدایی مازاد باشد اما تخصص او (مانند زبان انگلیسی) در مقطع متوسطه مورد نیاز باشد، او را به سمت دبیر منتقل می‌کنیم تا از تجربه او بهره‌مند شویم.

وی افزود: ما برای کسانی که در مناطق مورد نیاز، تمایل به استمرار خدمت دارند، پاداش‌های ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم؛ از جمله پرداخت یک ماه حقوق اضافه به عنوان پاداش پایان خدمت. در سال جاری ۵۷ هزار نفر مشمول بازنشستگی هستند که طبق بررسی‌ها، بیش از ۴۰ درصد از آن‌ها درخواست "استمرار خدمت" داده‌اند که این نسبت نسبت به سال‌های گذشته (که زیر ۳۰ درصد بود) رشد بسیار مبارکی را نشان می‌دهد.

باقرزاده تصریح کرد: لیست نهایی افراد مشمول بازنشستگی و استمرار خدمت، در اختیار مناطق و استان‌ها قرار خواهد گرفت تا فرآیند اجرایی به درستی انجام شود.

باقرزاده در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون ظرفیت‌های آزمون استخدامی و تأثیر شرایط امنیتی و حوادث اخیر بر روند جذب نیرو، گفت: با توجه به مجوز‌های صادر شده، ظرفیت‌های مشخصی برای ورود نیرو به چرخه آموزش در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۴ هزار نفر مجوز برای دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان صادر شده است. علاوه بر این، ظرفیت ۲ هزار نفر نیز برای جذب استعداد‌های برتر و ۳ هزار نفر نیز بر اساس ماده ۲۸ در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این ظرفیت‌ها معادل تعداد فارغ‌التحصیلان امسال از دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی خواهد بود که به چرخه خدمت‌رسانی آموزشی اضافه می‌شوند.

جایگزینی معلمان شهدا و مدیریت خلأ آموزشی

باقرزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع شهادت برخی از معلمان در حوادث اخیر، تأکید کرد: بلافاصله پس از حوادثی که منجر به شهادت معلمان شد، معلمان جایگزین معرفی شدند. اگرچه جای خالی یک معلم شهید برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان قابل جبران نیست، اما از نظر مدیریتی، به دلیل وجود حدود ۹۰۰ هزار معلم شاغل، جایگزینی به‌گونه‌ای انجام شد که کلاس‌ها بدون معلم باقی نماندند.

تفاوت آزمون استخدامی و کنکور سراسری

وی در ادامه به تفاوت ماهوی میان آزمون استخدامی و کنکور سراسری پرداخت و خاطرنشان کرد: «آزمون ورودی دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی همزمان با کنکور سراسری در تاریخ ۲۹ مرداد برگزار می‌شود، اما دفترچه سوالات و ماهیت آزمون‌ها کاملاً متفاوت است.

چالش مجوز‌های ماده ۲۸

باقرزاده در پایان به موضوع عدم صدور برخی مجوز‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: تا زمانی که مجوز‌های مربوط به ماده ۲۸ صادر نشود، تعیین تعداد دقیق نیرو‌ها امکان‌پذیر نیست. ما منتظر صدور مجوز‌ها هستیم تا بتوانیم آمار دقیق نیرو‌های مورد نیاز و ظرفیت‌های جذب شده را اعلام کنیم.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند حوزه آزمون خود را انتخاب کنند و این فرآیند به گونه‌ای طراحی شده که اگر فردی در سفر باشد، بتواند در محل سفر خود آزمون بدهد.

وی توضیح داد: فرد می‌تواند اعلام کند که مدیر مدرسه‌ای در یک شهرستان یا استان دیگر است، اما آزمون را در استان محل حضور خود شرکت می‌کند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

باقرزاده گفت: تاکنون ۶۳ هزار و ۴۴۴ نفر در آزمون مدیریت ثبت‌نام کرده‌اند و ممکن است تعدادی دیگر نیز متقاضی مدیریت باشند که امکان ثبت‌نام مجدد برای آنها فراهم خواهد بود.

وی با اشاره به بهبود وضعیت نیرو‌های پرورشی در سال‌های اخیر گفت: در حوزه مربیان پرورشی، طی دو سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی رخ داده است. در سال ۱۴۰۲ به ازای هر هزار و ۵۷ دانش‌آموز، یک مربی پرورشی وجود داشت، اما اکنون این نسبت به یک مربی پرورشی به ازای هر ۲۸۰ دانش‌آموز رسیده است که نشان دهنده رشد قابل توجه در تأمین این نیرو‌ها است.

باقرزاده ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هدف‌گذاری وزارت آموزش و پرورش این است که به ازای هر ۴۸۰ دانش‌آموز نیز یک مربی تربیت‌بدنی در مدارس حضور داشته باشد.

باقرزاده اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط خاص و وقوع جنگ، بسیاری از فرآیند‌های ارزیابی ملی به شکل مجازی و از طریق پلتفرم‌های مناسب انجام شد.

وی افزود: رئیس‌جمهور از معلمان نمونه کشوری تقدیر کرد و هدایای نقدی نیز به آنها اهدا شد. پنج نفر نیز در بخش‌های مدیر، مربی، مشاور و مراقب سلامت انتخاب شدند و سه نفر از مدارس غیردولتی نیز در این رقابت حضور داشتند.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار یک شهید شاخص معلم معرفی کردیم که شهید حسین باقری بود. رئیس‌جمهور از خانواده این شهید تقدیر کرد و نشان معلم شهید نیز به این مناسبت اهدا شد.

دعوت از مردم برای معرفی معلمان شایسته

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت دبیرخانه دائمی انتخاب و معرفی معلم نمونه گفت: از خبرنگاران و همه گروه‌های اجتماعی درخواست می‌کنیم اگر معلمی را می‌شناسند که انگیزه خدمت بالایی دارد، کیفیت کارش بالاست یا فعالیت‌های عام‌المنفعه و اجتماعی ارزشمندی انجام می‌دهد، او را معرفی کنند.

وی افزود: ما سراغ این افراد خواهیم رفت و بررسی می‌کنیم که چرا وارد فرآیند انتخاب معلم نمونه نشده‌اند و تلاش می‌کنیم سازوکاری فراهم کنیم تا معلمان نمونه واقعی از همه جنبه‌ها شناسایی شوند.

نقش دانش‌آموزان و اولیا در انتخاب معلم نمونه

باقرزاده گفت: ما دو سال است با وجود برخی مقاومت‌ها، نظر دانش‌آموزان را در فرآیند انتخاب معلم نمونه دخالت داده‌ایم؛ زیرا بهره‌بردار اصلی خدمات معلم، دانش‌آموز است.

وی افزود: در دوره ابتدایی نظر اولیا نیز مورد توجه قرار گرفت و در دوره متوسطه، دانش‌آموزان به دلیل داشتن قدرت تشخیص بیشتر می‌توانند درباره کیفیت عملکرد معلمان اظهارنظر کنند.

وی ادامه داد: ارتباطات، ویژگی‌های مختلف معلمی و کیفیت آموزشی از جمله مواردی است که دانش‌آموزان و اولیا می‌توانند درباره آن نظر بدهند. باقرزاده گفت: رتبه‌بندی همچنان یکی از موضوعات مهم آموزش و پرورش است که درباره آن توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.