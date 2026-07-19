باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - بررسی نامه منتشر شده شرکت پارسخودرو خطاب به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد این خودروساز با استناد به مجوز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مصوبه هیئتمدیره، فهرست جدید قیمت فروش ۹ محصول سواری تولیدی خود را اعلام کرده است.
شرکت پارسخودرو در نامهای به تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ که در سامانه کدال منتشر شده، اعلام کرد بر اساس مجوز صادره در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، قیمت پایه جدید محصولات این شرکت (خالص سهم کارخانه) اعمال خواهد شد.
بر اساس جدول منتشر شده، محصولات مشمول افزایش قیمت شامل انواع مدلهای سهند و کوییک هستند. در میان این خودروها، مدلهای مختلف «سهند» شامل SBR ۲۳۳، SBR ۲۳۲، SBR ۲۳۵، SBR ۲۳۶ و سهند اتوماتیک (CVT) و همچنین «پارس نوآ P90»، «کوییک GXRL دندهای با رینگ فولادی»، «کوییک G دندهای تیپ S با استاندارد ۸۵گانه» و «کوییک GXRL با رینگ آلومینیومی» قرار دارند.
بر اساس این نامه، نرخهای جدید کارخانهای محصولات یادشده به شرح زیر است:
* سهند مدل SBR 233: حدود ۹۰۲ میلیون تومان
* سهند مدل SBR 232: حدود ۹۶۰ میلیون تومان
* سهند مدل SBR 235: حدود ۸۳۳ میلیون تومان
* سهند مدل SBR 236: حدود ۸۳۴ میلیون تومان
* سهند اتوماتیک (CVT): حدود ۹۹۴ میلیون تومان
* پارس نوآ (P90): حدود یک میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان
* کوییک GXRL با رینگ فولادی: حدود ۸۷۰ میلیون تومان
* کوییک G تیپ S: حدود ۸۴۵ میلیون تومان
* کوییک GXRL با رینگ آلومینیومی: حدود ۸۹۹ میلیون تومان
پارسخودرو در این اطلاعیه تأکید کرده است که مبالغ اعلامی صرفاً مربوط به بهای کارخانه بوده و هزینههایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شمارهگذاری و سایر هزینههای قانونی به آن اضافه خواهد شد. همچنین تصریح شده است که افزایش قیمت شامل تعهدات قبلی شرکت نمیشود و خودروهای دارای قرارداد پیشین با همان شرایط گذشته به مشتریان تحویل خواهند شد.
این شرکت همچنین با اشاره به برنامه تولید و فروش تا پایان سال و اجرای تعهدات قبلی، اعلام کرده است که افزایش نرخهای جدید در صورتهای مالی سال ۱۴۰۵ اثرگذار خواهد بود. برآورد پارسخودرو نشان میدهد خالص افزایش درآمد عملیاتی ناشی از اجرای قیمتهای جدید و اعمال آثار تعهدات، حدود ۷ هزار و ۹۸۴ میلیارد ریال خواهد بود.