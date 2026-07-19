طبق نامه منتشر شده در کدال پارس‌خودرو قیمت ۹ محصول خود را افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بررسی نامه منتشر شده شرکت پارس‌خودرو خطاب به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد این خودروساز با استناد به مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبه هیئت‌مدیره، فهرست جدید قیمت فروش ۹ محصول سواری تولیدی خود را اعلام کرده است.

 شرکت پارس‌خودرو در نامه‌ای به تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ که در سامانه کدال منتشر شده، اعلام کرد بر اساس مجوز صادره در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵، قیمت پایه جدید محصولات این شرکت (خالص سهم کارخانه) اعمال خواهد شد.

بر اساس جدول منتشر شده، محصولات مشمول افزایش قیمت شامل انواع مدل‌های سهند و کوییک هستند. در میان این خودروها، مدل‌های مختلف «سهند» شامل SBR ۲۳۳، SBR ۲۳۲، SBR ۲۳۵، SBR ۲۳۶ و سهند اتوماتیک (CVT) و همچنین «پارس نوآ P90»، «کوییک GXRL دنده‌ای با رینگ فولادی»، «کوییک G دنده‌ای تیپ S با استاندارد ۸۵گانه» و «کوییک GXRL با رینگ آلومینیومی» قرار دارند.

بر اساس این نامه، نرخ‌های جدید کارخانه‌ای محصولات یادشده به شرح زیر است:

* سهند مدل SBR 233: حدود ۹۰۲ میلیون تومان 

* سهند مدل SBR 232: حدود ۹۶۰ میلیون تومان 

* سهند مدل SBR 235: حدود ۸۳۳ میلیون تومان 

* سهند مدل SBR 236: حدود ۸۳۴ میلیون تومان 

* سهند اتوماتیک (CVT): حدود ۹۹۴ میلیون تومان 

* پارس نوآ (P90): حدود یک میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان 

* کوییک GXRL با رینگ فولادی: حدود ۸۷۰ میلیون تومان 

* کوییک G تیپ S: حدود ۸۴۵ میلیون تومان 

* کوییک GXRL با رینگ آلومینیومی: حدود ۸۹۹ میلیون تومان 

پارس‌خودرو در این اطلاعیه تأکید کرده است که مبالغ اعلامی صرفاً مربوط به بهای کارخانه بوده و هزینه‌هایی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های قانونی به آن اضافه خواهد شد. همچنین تصریح شده است که افزایش قیمت شامل تعهدات قبلی شرکت نمی‌شود و خودروهای دارای قرارداد پیشین با همان شرایط گذشته به مشتریان تحویل خواهند شد.

این شرکت همچنین با اشاره به برنامه تولید و فروش تا پایان سال و اجرای تعهدات قبلی، اعلام کرده است که افزایش نرخ‌های جدید در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۵ اثرگذار خواهد بود. برآورد پارس‌خودرو نشان می‌دهد خالص افزایش درآمد عملیاتی ناشی از اجرای قیمت‌های جدید و اعمال آثار تعهدات، حدود ۷ هزار و ۹۸۴ میلیارد ریال خواهد بود.

پارس‌خودرو قیمت ۹ محصول خود را افزایش داد/ کوییک به ۸۷۰ میلیون تومان رسید

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
جوان دیروز
۱۰:۱۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
بله وقتی حقوق های ۳۰۰ میلیونی به شاغلین و حقوقهای ۱۱۵ میلیونی به بازنشستگان شأن می دهند باید هم هر روز قیمت‌ این لگنهای خود را افزایش دهند تا قادر به این پرداختها باشند .
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
لعنت خدا بر کسانی که پدر را شرمنده خانواده کردند
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سربازان دشمن.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
الان متوسط حقوق مردم بیست و پنج میلیونه، یعنی باید سه سال کار کرد نخورد ک ی کوییک خرید؟
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دولت چهاردهم وزیر صنعت چه غلطی میکنید
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دولت باید برخورد کند ، چرا برای کرایه خونه مردم نرخ تعیین می‌کنه ولی برای افزایش قیمت خودرو نرخ تعیین نمیکند/ یه ضرب المثل هست میگه ، مال خودم مال خودم/ مال مردم همه مال خودم- خجالت هم خوب چیزیه
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
این فرغون سازی ها با حمایت برخی نماینده ها و دولتی ها، آرزوی داشتن یک خودروی با کیفیت، کم مصرف و ایمن را در دل مردم گذاشتند، خدا هر فردی که از این فرغون سازی ها حمایت می کنه هرگز نبخشه.
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
تا حالا شده بین خسارت های ناشی از حمله آمریکا به ایران و تورمی که صنعت خودروسازی به مردم تحمیل کرده، قیاسی انجام بشه ؟!
خدا مسبب این همه گرونی و تورم رو خوار و ذلیل کنه
آمین یا رب العالمین
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
قیمت فرغون را رسانده به قیمت یک ویلا
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
من خودرویی داشتم پنجاه میلیارد بوده و حالا بیش از صد میلیارد شده
آیا انکه ماشین معمولی داشته همانند من سود کرده؟؟؟؟
اینها لم و نادانی است که دلالان و مردم و خودروسازان با نادانی به خود و کشورشان میکنند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آیا حقوقهای ما هم پانصد ملیون است
از خدا چرا نمیترسید
۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
روزگاری با چند حقوق میشد خودرو فقیرانه خرید آیا حالا با بیست یا سی حقوق هم بدون خورد و خوراک میشود خودرو دار شد
چرا کمی عقلهایتان را بکار نمی اندازید و واردات را دهها ملیونی نمیکنید و یا قطبهای خودروسازی را به دهها قطب و و چندین ملیون در سال تولید ندارید
لااقل وژدان داشته باشید و بگذارید واردات توسط همه مردم آزاد باشد و مردم انتخاب داشته باشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چوب خدا صدا ندارد اخر رفتار خواهید شد
این مافیا خودرو طلم به صنعت و مردم است و لی شک خدمت نیست
۲
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آرزوی داشتن یک اتومبیل ساده را هم مانند یک زندگی متوسط در این کشور به گور می بریم
۱
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
مرگ بر مافیای خودرو سازان
۲
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ما که خودرو نمی‌تونیم بخریم. اما همه گروهی ها از خودرو شروع میشه . حتما گرون کنید. .ب مردم سخت بگزره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
الله برکت. .سالی سه بار افزایش .
حتما ی خبر های هست. مردم نمیدونم
لرستان کرمانشاه ایلام رو مناطق آزاد حساب کنید. جون هزینه نگهداری ماشین آلات ایرانی زیاد هست . خواهش میکنیم
۲
۱۷
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۱۲
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