فرماندار شهرستان گتوند از افزایش شمار شهدای این شهرستان در جریان جنگ تحمیلی سوم به ۱۰ نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن آقایی فرماندار شهرستان گتوند اظهار کرد: در پی حملات تجاوزکارانه آمریکا به بندرعباس شاهین لطف‌آذر از اهالی صالح‌شهر گتوند و متولد سال ۱۳۷۶، به فیض شهادت نائل شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این شهرستان افزود: گتوند پیش از این نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم، شهدای والامقامی همچون عبدالرسول فتحی‌نیا، میثم حسینی، عظیم رضایی، مصطفی الیاسی، میلاد علیمردانی، ایمان مقامی‌خواه، ایرج سردارپور، اصغر سردارپور و علی تاج‌بخش را تقدیم کرده بود و با شهادت شاهین لطف‌آذر، شمار شهدای این شهرستان به ۱۰ نفر رسید.

منبع: فرمانداری گتوند