باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "سیدتیمور حسینی"، رئیس پلیس راهور فراجا، با حضور در استان کرمان از محور مواصلاتی "سیرجان به هرمزگان" بازدید کرد.

سردار "حسینی" در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت ترافیکی و زیرساخت‌های جاده‌ای، بر لزوم تأمین ایمنی کامل مسافران و رانندگان در این مسیر تأکید و از آمادگی کامل پلیس راهور برای مدیریت تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد.

گفتنی است، با بازگشایی این محور، رفت و آمد خودرو‌ها در مسیر سیرجان به هرمزگان بدون هیچگونه مشکلی در حال انجام است و پلیس راهور ضمن استقرار تیم‌های کنترل ترافیک، از رانندگان خواسته است با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با مأموران داشته باشند.