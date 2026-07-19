رئیس پلیس راهور فراجا، با حضور در استان کرمان از محور مواصلاتی "سیرجان به هرمزگان" بازدید کرد.

باشگاه   خبرنگاران  جوان-   سردار "سیدتیمور حسینی"، رئیس پلیس راهور فراجا، با حضور در استان کرمان از محور مواصلاتی "سیرجان به هرمزگان" بازدید کرد.

سردار "حسینی" در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت ترافیکی و زیرساخت‌های جاده‌ای، بر لزوم تأمین ایمنی کامل مسافران و رانندگان در این مسیر تأکید و از آمادگی کامل پلیس راهور برای مدیریت تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد.

گفتنی است، با بازگشایی این محور، رفت و آمد خودرو‌ها در مسیر سیرجان به هرمزگان بدون هیچگونه مشکلی در حال انجام است و پلیس راهور ضمن استقرار تیم‌های کنترل ترافیک، از رانندگان خواسته است با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با مأموران داشته باشند.

برچسب ها: بازگشایی ، محور
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