باشگاه خبرنگاران جوان -رضا جمشیدی شهردار سومار با اشاره به معرفی مرز سومار به عنوان دومین مرز تردد زائران اربعین، از آمادگی کامل شهرداری برای میزبانی از زائران خبر داد و تأکید کرد: اربعین نباید تنها یک رویداد مقطعی باشد، بلکه باید به فرصتی برای توسعه پایدار شهر سومار و تقویت زیرساختهای آن تبدیل شود.
شهردار سومار، با اشاره به انتخاب مرز سومار به عنوان دومین مرز رسمی تردد زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: پس از اعلام این تصمیم، مسئولیتهای سنگینی بر عهده شهرداری سومار قرار گرفت و با توجه به بازدیدهای انجامشده از سوی معاون وزیر کشور، مسئولان استانداری کرمانشاه و دیگر مدیران استانی، برنامهریزیهای گستردهای برای آمادهسازی شهر انجام شد.
وی افزود: شهرداری سومار با بسیج تمام امکانات و ظرفیتهای خود، اقدامات متعددی را برای فراهم کردن شرایط مناسب میزبانی از زائران اربعین به انجام رسانده است. در همین راستا، تمامی معابر سطح شهر آسفالت شده تا تردد زائران بدون هیچگونه مشکل انجام شود و همچنین رنگآمیزی معابر و اجرای طرحهای زیباسازی شهری به طور کامل صورت گرفته تا چهرهای مناسب و در شأن زائران حسینی برای شهر سومار فراهم شود.
جمشیدی با اشاره به تجهیز امکانات رفاهی شهرداری گفت: دستگاه یخساز شهرداری تعمیر و راهاندازی شده و اکنون روزانه توان تولید ۴۰۰ قالب یخ را دارد که در ایام اربعین برای خدمترسانی به زائران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ۹ واحد سوئیت و زائرسرا با تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز آماده شده و ۱۰ چشمه سرویس بهداشتی نیز تجهیز شده است تا خدمات مطلوبی به زائران ارائه شود.
شهردار سومار ادامه داد: تمام محوطه شهرداری سومار به عنوان قرارگاه ستاد اربعین تجهیز و آماده شده و تمامی بخشهای شهرداری با تمام توان در حال آمادهسازی شرایط برای استقبال از زائران هستند. علاوه بر این، موکب شهرداری سومار نیز در روزهای آینده به طور کامل راهاندازی خواهد شد تا خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی از زائران را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه اربعین میتواند نقطه عطفی در مسیر توسعه سومار باشد، تصریح کرد: این رویداد بزرگ مذهبی فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای شهر سومار در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تجارت مرزی فراهم کرده است و نباید نگاه به این شهر تنها به ایام اربعین محدود شود.
جمشیدی با اشاره به جایگاه مهم مرز سومار در حوزه تجارت افزود: پیش از معرفی مرز سومار به عنوان مرز اربعین نیز روزانه حدود ۴۵۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از این مرز به کشور عراق تردد میکردند که همین موضوع فشار قابل توجهی بر زیرساختهای شهری و جادههای منتهی به سومار وارد کرده است؛ بنابراین توسعه زیرساختهای شهری، راههای ارتباطی و امکانات مرزی یک ضرورت جدی است و نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی و استانی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سومار از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صادرات غیرنفتی و تجارت مرزی برخوردار است و حضور زائران اربعین نیز میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و توسعه خدمات در این منطقه باشد. اگر نگاه توسعهمحور به این شهر استمرار داشته باشد، سومار میتواند جایگاه واقعی خود را در عرصه تجارت، اقتصاد و خدمات مرزی بازیابد.
شهردار سومار در پایان تأکید کرد: شهرداری تمام توان خود را برای میزبانی شایسته از زائران اربعین به کار گرفته است، اما توسعه این شهر نباید به این رویداد محدود بماند. انتظار میرود با تقویت زیرساختها و نگاه ویژه مسئولان به سومار، از فرصت اربعین برای ایجاد تحول اساسی در این شهر مرزی استفاده شود تا سومار بار دیگر به رونق و شکوفایی گذشته خود دست یابد.
به گزارش ایرنا، مرز سومار دومین مرز رسمی اربعینی استان کرمانشاه است که امسال برای نخستین بار میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
شهردار سومار: ۹ زائرسرا برای استقبال از زوار اربعین تجهیز شد
مرز سومار
استان کرمانشاه افزون بر ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و تردد زائران اربعین و عتبات عالیات از مرز خسروی در شهرستان قصرشیرین انجام میشود.
مرز سومار در فاصله پنج کیلومتری شهر نفت شهر قرار دارد و فاصله این شهر با گیلانغرب ۶۷ کیلومتر است و فاصله آن در نوار مرزی جمهوری اسلامی ایران با شهر مندلی عراق ۱۵ کیلومتر است.
بخش سومار در فاصله ۹۰ کیلومتری شهر قصرشیرین واقع شده است و با عراق بیش از ۸۶ کیلومتر مرز مشترک دارد، این بخش دارای ۲ شهر سومار و نفت شهر و ۱۳ روستا است.
در آن سوی مرز و در عراق، نزدیکترین شهر به سومار، شهر مندلی از توابع فرمانداری بلدروز است. بازارچه مرزی سومار فاصله حمل کالا را به بغداد کوتاهتر کرده است و اکنون عمده کالا از این معبر به استانهای شرقی عراق صادر میشود.
تردد زائران عتبات عالیات و اربعین حسینی در استان کرمانشاه از طریق مرز خسروی در شهرستان قصرشیرین انجام میشود. سال گذشته بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر از طریق این مرز عازم کشور عراق شدند و پیشبینی امسال مسوولان تردد بیش از ۲ میلیون زائر است.