کتاب «کافه جلبک»، جدیدترین اثر در حوزه «روایت پیشرفت»، به همت انتشارات «راه‌یار» روانه بازار نشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «کافه جلبک» که توسط «خانه هنر و رسانه پیشرفت» تهیه شده، حاصل گفت‌و‌گو‌های پژمان عرب با دکتر جاوید اسفندیاری است و تدوین آن را فرزانه غلامشاهی بر عهده داشته است. این اثر در ۱۱۲ صفحه به بررسی چگونگی اتصال یک ایده پیچیده علمی به معیشت و سفره‌های مردم یک روستا می‌پردازد.

داستان کتاب از دوران نوجوانی دکتر اسفندیاری در محیط روستا آغاز می‌شود؛ روایتی از یک دغدغه قدیمی که پس از تحصیلات عالی او در رشته بیوتکنولوژی و کسب تجربه در حوزه پرورش جلبک، به یک ایده بزرگ تبدیل می‌شود. اسفندیاری با بازگشت به زادگاهش و در میان گذاشتن این طرح علمی با اهالی روستا، مسیر پرفرازونشیب یک اقدام مردمی و دانش‌بنیان را کلید می‌زند؛ مسیری که تبلور عینی پیوند علم، اعتماد محلی و کار جمعی است.

از نقاط عطف این مجموعه دانش‌بنیان که بر پایه اقتصاد مردمی شکل گرفته، افتتاح رسمی آن در سال ۱۴۰۱ است که طی یک ارتباط زنده تصویری توسط رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، صورت گرفت.

کتاب «کافه جلبک» هم‌اکنون توسط انتشارات راه‌یار دسترس عموم علاقه‌مندان و مخاطبان بازار نشر قرار دارد. 

برچسب ها: انتشار جدید ، کتاب جدید ، روایت پیشرفت
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