تیم هندبال جوانان ایران با ارائه یک بازی تماشایی تیم قطر قهرمان پنج دوره آسیا را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه نوزدهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی چین در حال برگزاری است، تیم‌ هندبال جوانان ایران امروز (یکشنبه ۲۸ تیرماه) از ساعت ۰۷:۳۰ صبح به وقت تهران، به مصاف تیم چندملیتی و قدرتمند قطر رفت و در پایان توانست از سد این تیم عبور کند.

دو تیم از ابتدای بازی روندی پایاپای را در زمین طی کردند و چندین بار جوانان هندبال ایران از حریف سرسخت خود پیش افتادند. قطر که سال‌هاست با به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی در مسابقات حاضر می‌شود در این دیدار بارها اسیر هوش، استعداد و تاکتیک هندبالیست‌های جوان ایران شد؛ تا جایی که درخشش خیره کننده حسین خجسته، دروازه‌بان آینده‌دار ایران، در دقایق پایانی کاملا آن‌ها را کلافه کرده بود. در نهایت این دیدار جذاب، حساس و نفس‌گیر با نتیجه ۲۶-۲۵ به سود ایران به پایان رسید و قهرمان ۵ دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به زانو درآمد.

در پایان این مسابقه امید عنایتی جو از ایران به عنوان برترین بازیکن زمین انتخاب شد.

با این پیروزی ایران در جدول رده‌بندی ۵ امتیازی شد و مطابق برنامه جوانان ایران فردا (دوشنبه ۲۹ تیر) و از ساعت ۱۱:۳۰ به مصاف ژاپن خواهند رفت.

برنامه سایر دیدارهای تیم هندبال جوانان ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵: ایران – ژاپن / ساعت ۱۱:۳۰
سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵: ایران – هند / ساعت ۰۹:۳۰

برچسب ها: مسابقات هندبال ، هندبال ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
برتری جوانان هندبال ایران مقابل قهرمان آسیا؛ قطر هم زانو زد
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
درود برشما عزیزان 🇮🇷
انشاءالله همیشه سربلند باشید🤲
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
یاشا
جوان ایرانی
۰
۲
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