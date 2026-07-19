باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حمله ارتش تروریستی آمریکا به استانهای جنوبی کشورمان گفت: متأسفانه در چند روز اخیر مناطق جنوبی کشور بهویژه استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان و بخشی از استانهای همجوار، مورد حمله شدید قرار گرفتهاند و علاوه بر پلهای ارتباطی، راهآهن و جادههای مواصلاتی مهم، به آبشیرینکن بونجی در شهرستان جاسک هم حمله کردند.
دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن محکومیت این اقدامات ضدبشری آمریکا اظهار کرد: امیدوارم نیروهای مسلح ما پاسخی درخور، متناظر و تنبیهیِ بازدارنده برای دشمن داشته باشند.
این نماینده مجلس میگوید ما نیاز به اتحاد، همبستگی و وحدت در کل کشور داریم و همه کسانی که به نوعی دل در گروی این کشور دارند باید از ارتش، سپاه و اقداماتی که دولت، مجلس و مردم علیه دشمن متخاصم انجام میدهند، حمایت کنند.
عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس تصریح کرد: یک تعداد افرادی هستند که متأسفانه فریب رفتارهای دشمن را خوردند و در مراحل اول که دشمن به ایران حمله کرد با آن همراهی کردند. اینها باید بدانند که رفتارشان، رفتاری ضد امنیت ملی و ضد مردم بوده و باید رفتار خودشان را اصلاح کنند. در این شرایط اگر میخواهند بیایند همراهی کنند، باید بدانند کل کشور ما یکسان است؛ چه جنوب، چه مرکز، چه شمال، چه غرب و چه شرق؛ ما کشوری بههم پیوسته داریم و همه ما در ایران باید برای دفاع و مقابله با دشمن، یکپارچه شویم و این افراد بهجای این موضوعات، باید رفتارهای گذشته خودشان را اصلاح کنند و همراهی و هماهنگی با مردم و اقشار مختلف مردم جنوب، شمال، شرق و غرب را داشته باشند تا بتوانیم مقابل استکبار جهانی و آمریکا پیروز شویم.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس گفت: حمله به مدرسه میناب و کشتن بیش از ۱۶۸ نفر دانشآموز، معلم و اولیای دانشآموزانی که آنجا بودند، یکی از شنیعترین جنایات ضدبشری بعد از جنگ جهانی دوم است. یعنی ما در هیچ جا نداریم که چنین جنایتی انجام شود؛ یک مرکز بیدفاع آموزشی، کودکان و دانشآموزان بیگناه را یکجا مورد حمله قرار دهند، آن هم نه یکبار، بلکه دو سه بار تا هموطنانمان را به شهادت برسانند.
دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: مجامع بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید پیگیر جنایات در میناب باشند. آمریکا از ترس محکومیت جهانی، مسئولیت این جنایت را نمیپذیرد چون این عمل هم غیرانسانی است و هم با هیچگونه از پروتکلهای حقوق بشری همخوانی ندارد. این جنایت، جنایت محض، ضد بشریت و انسانیت است و تمام دنیا آن را محکوم کردهاند.
هاشمی نخل ابراهیمی اظهار کرد: امیدواریم مجامع بینالمللی این اقدام آمریکا را محکوم کنند و هم اقداماتی را برای تحت تعقیب قرار گرفتن کسانی که آمر و عامل این جنایت بودند را انجام دهند همچنین کشورهایی که از آنجا جنگندههای آنها بلند شدند یا به نوعی از این اقدامات نظامی حمایت کردند را محکوم کنند چون اینها باید تنبیه شوند، خسارت پرداخت کنند، انتقام گرفته شود و مجازات شوند همچنین خسارتهای جنگ تحمیلی دوم و سوم را به ما پرداخت کنند؛ از ترس این مجازاتها است که آمریکا زیر بار پذیرش مسئولیت نمیرود.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس تاکید کرد: خانوادههای شهدای میناب پشت نظام، انقلاب و کشور هستند و انتظار همه خانوادهها این است که توجه بیشتری به خود خانوادهها شود چون خیلی از خانوادهها از نظر مسائل مربوط به خودشان، چه بحثهای مربوط به معیشت، استخدام بازماندگانشان و یا هر موضوع دیگری نیاز به توجه بیشتری دارند همچنین گلزار شهدا، هرچه سریعتر ساماندهی شود و در شرایط بهتری قرار بگیرد تا خانوادههایی که هر روز به مزار شهدا میروند و مرتب در آنجا حضور دارند همچنین زائرینی که از اقصینقاط کشور و مردم خود شهرستان در آنجا حضور پیدا میکنند شرایط بهتری داشته باشند.
این نماینده مجلس میگوید یکی از خواستههای اصلی خانوادههای شهدای میناب این است که هرچه سریعتر محل جنایت جنگی آمریکا و اسرائیل ساماندهی شود و تبدیل به یک مکان مناسب برای بازدید از محل جنایت شود و شرایط خوبی برای بازدیدکنندگان فراهم باشد.
دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: موضوع بعدی، تسریع در ساخت مدارس جایگزین برای تحصیل بازماندگان مدرسه شجره طیبه است.
هاشمی نخل ابراهیمی گفت: خواسته بعدی مربوط به مجروحان این حادثه، جانبازان و آسیبدیدگانی است که به نوعی آسیبهای روحی و روانی دیدهاند همچنین دانشآموزانی که از زیر آوار بیرون آمدهاند دچار آسیبهای روحی و روانی شدهاند و نیاز به توجه ویژه دارند؛ همانطور که خانوادههای محترم بازماندگان شهدا نیازمند توجه ویژه هستند.