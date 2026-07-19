ستاره فرانسوی فوتبال جهان رکورد جدیدی در پاس گل را به نام خود ثبت کرد تا از نابغه برزیلی عبور کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال فرانسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ با شکست ۴ بر ۶ برابر انگلیس به عنوان چهارم این دوره از پیکارها رسید. در این تیم کیلیان امباپه با ۱۰ گل مدعی کفش طلای و میکل اولیسه نیز با هفت پاس گل در جایگاه بهترین پاسور مسابقات قرار دارد.

اولیسه در دیدار رده‌بندی جام جهانی ۲۰۲۶ پایه‌گذار گل‌های اول و سوم بود.

براساس اعلام شبکه آماری اوپتا، اولیسه در طول جام جهانی ۲۰۲۶، ۷ پاس گل داده است و از رکورد ۶ پاس گل پله برزیلی عبور کرد. پله در جام جهانی ۱۹۷۰ این رکورد را به نام خود ثبت کرده بود.

از هفت پاس گل اولیسه، پنج پاس گل به هم‌تیمی‌اش امباپه رسیده که یک رکورد بی نظیر محسوب می‌شود.