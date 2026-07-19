تیم‌های ملی المپیاد زیست‌شناسی ایران با کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره و تیم المپیاد شیمی با کسب ۳ مدال نقره و یک مدال برنز، توان علمی دانش‌آموزان ایرانی را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی المپیاد زیست‌شناسی ایران در سی‌وهفتمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی (IBO ۲۰۲۶) که از ۲۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر ویلنیوس، لیتوانی برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره شد.

تیم ملی المپیاد شیمی ایران نیز در پنجاه‌وهشتمین المپیاد جهانی شیمی (IChO ۲۰۲۶) که از ۱۹ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ مصادف با ۱۰ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در شهر تاشکند، ازبکستان و با حضور بیش از ۳۵۰ دانش‌آموز از ۹۰ کشور جهان برگزار شد با کسب ۳ مدال نقره و یک مدال برنز، عملکردی درخشان به ثبت رساند.

این موفقیت‌ها که در رقابت با صدها دانش‌آموز مستعد از ده‌ها کشور جهان به دست آمده، جلوه‌ای از توان علمی، استعداد و تلاش دانش‌پژوهان ایرانی و ثمره حمایت‌های جامعه علمی کشور است.

برچسب ها: المپیاد دانش آموزی ، المپیاد زمین شناسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آفرین ولی باید همه استعدادهای کشور در نظر گرفته شوند. همه مردم ایران استعداد دارند که باید کشف شوند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آفرین برشما آینده سازان وطن🫶🇮🇷❤️
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ماشاالله بچه هامون تربیت می کنیم تا ایران قوی تر بسازند
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