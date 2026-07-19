وزیر راه وشهرسازی در بازدید شبانه از تونل شهید میرزایی محور بندرعباس به حاجی‌آباد و محور‌های آسیب‌دیده استان، دستور بازسازی فوری، برقراری روشنایی، ایمن‌سازی مسیر‌ها و تسریع در ایجاد راه‌های جایگزین را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فرزانه صادق شنبه شب در سفری فوری و از طریق مسیر زمینی وارد استان هرمزگان شد و در نخستین برنامه، از زیرساخت‌های حمل ونقلی آسیب‌دیده در محور‌های ارتباطی استان بازدید کرد.

وی در نخستین ایستگاه این بازدید در تونل شهید میرزایی بندرعباس حضور یافت؛ مسیری راهبردی که به‌عنوان گلوگاه ارتباطی بندرعباس به حاجی‌آباد شناخته می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ایمن‌سازی سقف و دیواره‌های تونل برای تامین امنیت تردد شهروندان تاکید کرد.

در پی آسیب به تونل‌های شهید میرزایی در محور بندرعباس - حاجی‌آباد، این مسیر دچار انسداد شد، اما با اقدام عوامل راهداری، یکی از تونل‌ها به صورت موقت بازگشایی شده است.

تونل شهید میرزایی از مسیر‌های مهم ارتباطی شهرستان بندرعباس به حاجی‌آباد به شمار می‌رود و نقش مهمی در تردد شمال به جنوب استان هرمزگان دارد.

ایجاد کنارگذر‌های موقت برای تداوم تردد در جاده‌های هرمزگان

وزیر راه و شهرسازی همچنین از پل‌های رودخانه شور و دیگر مسیر‌های آسیب‌دیده استان هرمزگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند احداث و استحکام‌بخشی راه‌های جایگزین قرار گرفت.

صادق در این بازدید، از تلاش راهداران، پیمانکاران و مسئولان محلی و استانی قدردانی کرد و با اشاره به آسیب جدی وارد شده به تجهیزات و سامانه روشنایی دستور داد تامین موقت روشنایی و سپس بازسازی پایدار این بخش‌ها با فوریت انجام شود.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای با بسیج نیرو‌ها و ماشین‌آلات، اجرای کنارگذر‌های موقت در مجاورت پل‌های آسیب‌دیده را آغاز کرده است تا از توقف جریان ترانزیت کالا و اختلال در تردد خودرو‌ها جلوگیری شود.

در این سفر میدانی، رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، رییس سازمان ملی زمین و مسکن و مدیرکل بازرسی، وزیر راه و شهرسازی را همراهی کردند.

این سفر با هدف نظارت مستقیم بر روند بازسازی، ایمن‌سازی و بازگشایی شریان‌های ارتباطی جنوب کشور انجام شد؛ محور‌هایی که در پی حمله بامداد شنبه آمریکا به زیرساخت‌های حمل ونقلی هرمزگان دچار خسارت و انسداد موقت شده بودند.

برچسب ها: حمله دشمن ، بازسازی پل
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