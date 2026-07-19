خروش‌های حماسیِ میثاق با رهبری، فضای معنوی مزار مطهر شهدای صالح‌آباد با هنرمندی آیینیِ «مجمع تعزیه‌سرای شهرستان بهار سوژه شهروندخبرنگار ما شد

باشگاه خبرنگاران جوان - شبی که به عطرِ نامِ شهیدان متبرک بود، مزار مطهر شهدای شهر صالح‌آباد استان همدان بار دیگر شاهد تجلیِ پیوندِ ناگسستنی مردم با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی شد. در این شبِ سرشار از شور و شعور، آوایِ حزینِ تعزیه‌خوانی، روایتگرِ صحنه‌های جانبازیِ اسوه جوانانِ بنی‌هاشم، حضرت علی‌اکبر (ع) گشت و با همراهیِ طنینِ حماسیِ گروه هنری ساوه، جان‌های مشتاق را به کربلای معلی پیوند داد.

این مراسم که در قالبِ یکصد و چهلمین خروش شبانه میثاق با آرمان‌های رهبرشهید و تجدید پیمان با ولی‌امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برگزار شد، نمایشی باشکوه از ایستادگی مردمی بود که با حضورِ پرشورِ خود، پیامِ سرخِ شهادت را با ندایِ سبزِ ولایت گره زدند.

شهر صالح‌آباد در این شب، یک‌صدا شکوهِ ارادتِ خود را به ساحتِ مقدسِ اهل‌بیت (ع) و تداومِ راهِ شهیدان فریاد زد تا بار دیگر ثابت کند که در امتدادِ عاشورا، ولایت‌مداری، قطب‌نمایِ حرکتِ این ملتِ سرافراز است.
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منبع: حسن میرزایی - همدان

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فریادِ سرخ در میعادگاه شهدای صالح آباد در رثای رهبر شهید انقلاب

فریادِ سرخ در میعادگاه شهدای صالح آباد در رثای رهبر شهید انقلاب + عکس و فیلم

فریادِ سرخ در میعادگاه شهدای صالح آباد در رثای رهبر شهید انقلاب + عکس و فیلم

فریادِ سرخ در میعادگاه شهدای صالح آباد در رثای رهبر شهید انقلاب

مزار شهدا

فریادِ سرخ در میعادگاه شهدای صالح آباد در رثای رهبر شهید انقلاب

فریادِ سرخ در میعادگاه شهدای صالح آباد در رثای رهبر شهید انقلاب

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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