باشگاه خبرنگاران جوان - بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان در جنوب کشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اعم از زنان، مردان، کودکان، سربازان و رزمندگان سرافراز، مراتب عمیق همدردی و تسلیت خود را به خانوادههای معظم شهدا، مجروحان و تمامی آسیبدیدگان این حوادث را ابراز کرده است.
در این بیانیه آمده است: جنوب ایران، دیار بزرگانی است که میراثداران فرهنگ ایثار، پایداری و شهادتاند؛ مردمانی که در سختترین روزهای تاریخ، با صلابت، آرامش و ایمانی راسخ، معنای حقیقی استقامت را به نمایش گذاشتهاند.
در بیانیه بنیاد شهید تاکید شده است: این خطه از خاک پرگهر ایران اسلامی، این روزها به کانون مقاومت و ایستادگی ملت تبدیل شده و مردمان غیورش در برابر تجاوزهای دشمن آمریکایی و همپیمانانش، باعزت، اقتدار و سربلندی ایستادهاند.غم و رنج مردم شریف جنوب، اندوه همه ملت ایران است.
این بیانیه میافزاید: هر قطره خون پاک هموطنی بیگناه و بیدفاع که بر خاک این سرزمین جاری میشود، قلب میلیونها ایرانی را به درد میآورد و داغی مشترک بر جان این ملت بزرگ مینشاند. امروز، ایرانیان یکصدا در کنار مردم مقاوم جنوب ایستادهاند و خود را شریک غم خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این جنایات میدانند.
بنیاد شهید در این بیانیه تاکید دارد: به یقین نام و یاد شهدای جنگ اخیر در جنوب کشور در کنار تمام شهدای عالیقدر، همواره بر تارک تاریخ این مرز و بوم خواهد درخشید و الهامبخش استمرار راه حق و عزت خواهد بود.
بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح دارد: بیتردید، خون پاک شهیدان هرگز پایمال نخواهد شد و به برکت این خونهای مطهر، با اتکال به خداوند متعال و در پرتو وحدت، بصیرت و استقامت ملت بزرگ ایران، این سرزمین از این آزمون نیز همچون گذشته سرافراز و سربلند عبور خواهد کرد.