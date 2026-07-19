یک فروند پهپاد MQ-9 با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه در آسمان اهواز رهگیری و منهدم شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644\u060c \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f MQ9 \u0628\u0627 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0648\u06cc\u0646 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0648 \u062a\u062d\u062a \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06cc\u06a9\u067e\u0627\u0631\u0686\u0647 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u062f\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0642\u0637 \u0634\u062f.\n\u00a0