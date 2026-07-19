یک فروند پهپاد MQ-9 با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه در آسمان اهواز رهگیری و منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دقایقی قبل، یک فروند پهپاد MQ9 با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در آسمان اهواز ساقط شد.

 

برچسب ها: پهباد ، خوزستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
الله اکبر
۰
۱
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