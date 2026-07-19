باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا جعفری داور جهانی و مسئول بخش بانوان کمیته داوران فدراسیون کاراته، با دعوت رسمی مسئولان برگزاری بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در جمع داوران این دوره از رقابت‌ها قرار گرفت.

دعوت از جعفری برای قضاوت در مهم‌ترین رویداد ورزشی قاره آسیا، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند و اعتبار بین‌المللی داوری کاراته ایران در سطح آسیاست.

بازی‌های آسیایی کاراته ۲۰۲۶ از ۲۹ شهریور تا یک مهرماه به میزبانی شهر‌های آیچی و ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد و حضور لیلا جعفری در جمع داوران این مسابقات، افتخاری دیگر برای جامعه داوری کاراته ایران به شمار می‌رود.