با نفوذ تدریجی جریانات کم و بیش ناپایدار از اواخر وقت امروز، هواشناسی گیلان شرایط دریای خزر را برای شنا تا سه شنبه نامناسب پیش بینی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده، نفوذ تدریجی جریانات کم و بیش ناپایدار از اواخر وقت امروز و فعالیت تناوبی آن تا پایان هفته در منطقه است. بر این اساس به تدریج ابرناکی، کاهش نسبی دما، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید)، در بعضی نقاط بارندگی و رعد و برق و احتمال تگرگ مورد انتظار است.

از اواخر وقت امروز، به ویژه طی فردا (دوشنبه ۲۹ تیر ماه)، بارندگی و وزش باد در بعضی نقاط شدید/ موقتی خیلی شدید (به ویژه ارتفاعات و دامنه ها) پیش بینی می‌شود.

شرایط دریای خزر برای شنا طی امروز (یکشنبه ۲۸ تیر ماه) در برخی نواحی موقتا نامناسب و برای فردا (دوشنبه ۲۹ تیر ماه) تا عصر سه شنبه نامناسب پیش بینی شده است. بر این اساس شرایط برای ورود و خروج کشتی به بنادر هم طی این مدت گاهی نامناسب خواهد بود. همچنین شرایط دریا برای عملیات‌های لایروبی و یدک کشی طی یکشنبه، بااحتیاط مناسب و برای دوشنبه تا ظهر سه شنبه نامناسب است.

در این اطلاعیه شرایط برای تخلیه و بارگیری غلات نیز به دلیل رگبار طی دوشنبه تا صبح سه شنبه گاهی موقتا نامناسب خواهد شد. شرایط دریای خزر برای صید کیلکا هم طی یکشنبه و دوشنبه شب نامناسب اعلام شده است.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی دریایی

اداره هواشناسی دریایی نیز بیشینه ارتفاع موج دریای خزر طی دوشنبه ۲۹ تا ظهر سه شنبه ۳۰ تیر ماه در سواحل استان گیلان را حدود ۱ – ۱.۶ متر و بیشینه ارتفاع موج در نزدیک سواحل تا حدود ۳ متر پیش بینی کرده است.