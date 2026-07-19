باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو بخشنامه شماره ۳۳۰۴۱۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۵ مورخ ۱۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۵ در خصوص پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی حداقل معادل سهم ﺑﺨﺶ کشاﻭﺭﺯی ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی و اعلام سهم مذکور توسط این بانک وفق تبصره ذیل ماده (۵) «دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور»، این سهم بر اساس آخرین اطلاعات رسمی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری ۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۰ درصد می‌باشد که طی بخشنامه شماره ۰۵/۹۲۸۶۵ مورخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵ جهت بهره‌برداری به شبکه بانکی ابلاغ شد و تا زمان ابلاغ رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و معیشت جامعه، بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آورند.