واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان سازمان حج و زیارت در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان در ایام اربعین با مشارکت خادمان افتخاری متشکل از کارگزاران سازمان حج و زیارت فعالیت خواهد کرد و ایستگاههای این واحد در شهرهای کربلای معلی، نجف اشرف، کاظمین، سامرا و مسیر راهپیمایی اربعین مستقر میشوند. خادمان این واحد با پوششهای متحدالشکل کاورهای آبیرنگ، آماده ارائه خدمات راهنمایی و کمک به زائران خواهند بود.
بر اساس این گزارش، ۳۴ ایستگاه در شهر کربلا، ۱۴ ایستگاه در مسیر راهپیمایی اربعین، ۱۳ ایستگاه در نجف اشرف، ۹ ایستگاه در کاظمین، ۸ ایستگاه در سامرا و یک ایستگاه در امامزاده سیدمحمد برای ارائه خدمات به زائران پیشبینی شده است.
همچنین خادمان حج و زیارت در پایانههای مرزی داخل کشورمان که محل تردد زائران میباشد نیز مستقر میگردند و خدمات لازم را ارایه میدهند.
ضمن اینکه امسال برای نخستین بار از ظرفیت مواکب نیز برای راهنمایی زوار استفاده میشود و در هر موکب یکی از خادمان آن با نصب همیار اربعین به راهنمایی زایران میپردازد که این این تعداد از خادمان نیز که حدود ۲۰۰ نفر پیش بینی شده است و در کنار ۱۳۰۰ نفر از کارگزاران حج و زیارت در این فرایند عظیم خدمت رسانی خواهند کرد.
فعالیت این ایستگاهها در روزهای آینده و همزمان با آغاز عزیمت زائران شروع میشود و تا ۲۳ صفر ادامه خواهد داشت.
راهنمایی زائران، کمک به یافتن افراد گمشده و ارائه خدمات مرتبط با امور گمشدگان از جمله مهمترین وظایف این خادمان افتخاری است. زائران در صورت نیاز میتوانند با مراجعه به ایستگاههای مشخصشده و شناسایی خادمان با کاورهای آبیرنگ، از خدمات و راهنماییهای آنان بهرهمند شوند.
همچنین به متقاضیان تشرف به عتبات عالیات در ایام اربعین توصیه میشود حتماً در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir ثبتنام کنند و ضمن بهرهمندی از پوشش بیمهای، از خدماتی مانند دریافت کارت زائر و QR Code شناسایی وسایل که در پایان فرآیند ثبتنام قابل دریافت و چاپ است، استفاده کنند. زائران باید این کد را روی وسایل شخصی خود نصب کنند تا در صورت مفقودی، شناسایی و بازگرداندن وسایل با سهولت بیشتری انجام شود.
در کنار این خدمات، نصب نرمافزار «همیار اربعین» نیز به زائران توصیه میشود تا بتوانند از خدمات و امکانات پیشبینیشده در این نرمافزار در طول سفر بهرهمند شوند. سازمان حج و زیارت با راهاندازی این مجموعه خدمات، تلاش دارد در کنار ثبتنام و اعزام زائران، زمینه راهنمایی، پشتیبانی و کمک به زائران در طول مسیر و شهرهای زیارتی را نیز فراهم کند.