واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان سازمان حج و زیارت در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان در ایام اربعین با مشارکت خادمان افتخاری متشکل از کارگزاران سازمان حج و زیارت فعالیت خواهد کرد و ایستگاه‌های این واحد در شهر‌های کربلای معلی، نجف اشرف، کاظمین، سامرا و مسیر راهپیمایی اربعین مستقر می‌شوند. خادمان این واحد با پوشش‌های متحدالشکل کاور‌های آبی‌رنگ، آماده ارائه خدمات راهنمایی و کمک به زائران خواهند بود.

بر اساس این گزارش، ۳۴ ایستگاه در شهر کربلا، ۱۴ ایستگاه در مسیر راهپیمایی اربعین، ۱۳ ایستگاه در نجف اشرف، ۹ ایستگاه در کاظمین، ۸ ایستگاه در سامرا و یک ایستگاه در امامزاده سیدمحمد برای ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی شده است.

همچنین خادمان حج و زیارت در پایانه‌های مرزی داخل کشورمان که محل تردد زائران می‌باشد نیز مستقر می‌گردند و خدمات لازم را ارایه می‌دهند.

ضمن اینکه امسال برای نخستین بار از ظرفیت مواکب نیز برای راهنمایی زوار استفاده می‌شود و در هر موکب یکی از خادمان آن با نصب همیار اربعین به راهنمایی زایران می‌پردازد که این این تعداد از خادمان نیز که حدود ۲۰۰ نفر پیش بینی شده است و در کنار ۱۳۰۰ نفر از کارگزاران حج و زیارت در این فرایند عظیم خدمت رسانی خواهند کرد.

فعالیت این ایستگاه‌ها در روز‌های آینده و همزمان با آغاز عزیمت زائران شروع می‌شود و تا ۲۳ صفر ادامه خواهد داشت.

راهنمایی زائران، کمک به یافتن افراد گمشده و ارائه خدمات مرتبط با امور گمشدگان از جمله مهم‌ترین وظایف این خادمان افتخاری است. زائران در صورت نیاز می‌توانند با مراجعه به ایستگاه‌های مشخص‌شده و شناسایی خادمان با کاور‌های آبی‌رنگ، از خدمات و راهنمایی‌های آنان بهره‌مند شوند.

همچنین به متقاضیان تشرف به عتبات عالیات در ایام اربعین توصیه می‌شود حتماً در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir ثبت‌نام کنند و ضمن بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای، از خدماتی مانند دریافت کارت زائر و QR Code شناسایی وسایل که در پایان فرآیند ثبت‌نام قابل دریافت و چاپ است، استفاده کنند. زائران باید این کد را روی وسایل شخصی خود نصب کنند تا در صورت مفقودی، شناسایی و بازگرداندن وسایل با سهولت بیشتری انجام شود.

در کنار این خدمات، نصب نرم‌افزار «همیار اربعین» نیز به زائران توصیه می‌شود تا بتوانند از خدمات و امکانات پیش‌بینی‌شده در این نرم‌افزار در طول سفر بهره‌مند شوند. سازمان حج و زیارت با راه‌اندازی این مجموعه خدمات، تلاش دارد در کنار ثبت‌نام و اعزام زائران، زمینه راهنمایی، پشتیبانی و کمک به زائران در طول مسیر و شهر‌های زیارتی را نیز فراهم کند.

برچسب ها: اربعین ، کربلا
خبرهای مرتبط
اولویت‌های جدید ثبت اعلام آمادگی متقاضیان حج اعلام شد
ثبت‌نام ۸۸۰هزار نفر در سماح/ توصیه به ثبت‌نام زودهنگام زائران اربعین
ثبت‌نام ۷۸۷ هزار زائر در سامانه سماح/ تهران، خراسان رضوی و خوزستان پیشتاز ثبت‌نام اربعین
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران:
«اربعین» بهترین فرصت برای تبیین گفتمان مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
آمادگی‌های امدادی و توصیه‌های مهم برای زائران اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نرخ خالص «ازدواج» کاهشی شد و «طلاق» ثابت ماند
واکنش پلیس به بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا
اعزام هشت هزار مبلغ به اربعین
آخرین اخبار
واکنش پلیس به بازنشرِ ویدئوهایِ تکراری از سخنگوی فراجا
اعزام هشت هزار مبلغ به اربعین
نرخ خالص «ازدواج» کاهشی شد و «طلاق» ثابت ماند
تعامل وزارت راه، سازمان راهداری و پلیس راه نقش مؤثری در ارتقای ایمنی جاده‌ها دارد
بیش از ۵۰ هزار نفر برای حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام آمادگی کردند
نام‌نویسی اربعین از مرز یک میلیون نفر گذشت
پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به «سردار شهید پاکپور»
محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نشست بریکس
پروژه ۷۰ همتی «حیاط تهران»؛ الگوی جدید بازآفرینی شهری
سردار حسینی: نظارت بر محورهای مواصلاتی تشدید می‌شود
دستگیری ۳ عامل جنایت خانوادگی در پرونده قتل زن ۴۳ ساله در یافت‌آباد
پیشرفت ۶۴ درصدی عملیات نوسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ
دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی و اوباشگری در فضای مجازی
میزبانی «محرم شهر» از عزاداران حسینی در میدان آزادی تا ۱۲ مرداد
استقرار ۱۲۰ هزار امدادگر در مرز‌های شرقی تا غربی برای پوشش اربعین حسینی
تحول در شیوه کشف جرم؛ از بررسی سنتی تا بازسازی سه‌بعدی و اشتراک دانشِ برخط در پلیس آگاهی
موضوع خون‌خواهی رهبر انقلاب و مردم، امری شخصی نیست
رئیس قوه قضاییه: نفوذی‌ها دنبال سرگرم کردن مردم به مسائل دست چندم هستند
تناقض‌گویی‌های مستأجر در ماجرای قتل صاحبخانه
باغ گل‌ها مهرماه و همزمان با جشنواره گل‌های داوودی افتتاح می‌شود
مرگ ساختگی برای فرار از دست طلبکاران
ستاد حقوق بشر حملات آمریکا به ایران را محکوم کرد
کولیوند: امدادگران هلال‌احمر، سربازان بی‌سنگر مقاومت هستند
کشف ۱۰۳ تن مواد مخدر از ابتدای امسال/ حمل برخی دارو‌ها در عراق جرم است
اولویت‌های جدید ثبت اعلام آمادگی متقاضیان حج اعلام شد
احداث ۲۲۰۰ درمانگاه در مسیر پیاده روی اربعین حسینی 
اعزام ۸۵۰۰ امدادگر هلال احمر به عراق/ آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی در اربعین
پیامک‌های فروش عتیقه با مشخصات شخصی؛ ترفند جدید کلاهبرداران