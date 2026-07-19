باشگاه خبرنگاران جوان- محمد مجرد رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان گرمی گفت: برای نخستین‌بار گونه حمایت شده لاک‌پشت مهمیز دار در زیستگاه‌های شهرستان گرمی مشاهده شد و مستندسازی صورت گرفت.

وی افزود: لاک‌پشت مهمیز دار در فهرست گونه‌های جانوری آسیب‌پذیر سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان گرمی گفت: این گونه با غده‌های مخروطی شکل که در سطح پشتی پا قرار دارد از سایر لاک‌پشت‌ها متمایز می‌شود.

مجرد با اشاره به ممنوعیت خریدوفروش جانوران وحشی از عموم مردم خواست هرگونه زنده‌گیری و خریدوفروش گونه‌های جانوری را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اطلاع دهند.

گفتنی است لاک‌پشت مهمیز دار یا سولکاتا، سومین گونه بزرگ لاک‌پشت خشکی زی جهان و بزرگ‌ترین گونه بومی است که غالباً در قاره آفریقا یافت می‌شود.

این نوع لاک‌پشت بین ۵۰ تا ۸۰ سال عمر می‌کند و بیشتر در مناطق خشک و نیمه‌بیابانی زیست‌بوم دارد. علت نام‌گذاری آن به این نام نیز برجستگی‌های شاخی (مهمیز) روی پا‌های عقبی است