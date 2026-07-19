باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا غلامرضایی مدیرکل بهزیستی قزوین در نشست شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی قزوین گفت: مردم در سال گذشته، با وجود تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی، همراهی گستردهتری با مددجویان داشتند و بیش از ۲ هزار داوطلب نیز به پویشهای حمایتی این نهاد پیوستند و جلب و جذب مشارکتهای مردمی بهزیستی قزوین در سال گذشته تاکنون ۶۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود.
وی اضافه کرد: شورای مشارکتها با هدف جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی، نظارت بر نحوه مصرف وجوه اهدایی و سیاستگذاری برای بهرهبرداری بهینه از اموال تشکیل شده تا ضمن رسیدگی به امور عامالمنفعه، نیازهای خاص ۲۸ هزار مددجوی تحت پوشش و چهار هزار زن سرپرست خانوار را برطرف سازد.
غلامرضایی افزود: نگاه دلسوزانه و حمایتگرانه مردم استان، علیرغم تمامی مشکلات اقتصادی، ستودنی بود؛ بهطوری که شاهد افزایش ۴۳ درصدی جذب مشارکتها در واحدهای مختلف بودیم، این مشارکتها که از طریق بهرهمندی از منابعی همچون خمس، زکات، صدقات و نذورات و با همکاری ۲۵۵ موسسه و مرکز غیردولتی صورت گرفته، زمینه ایجاد بیش از هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را برای جامعه هدف فراهم کرده است.
این مسئول با اشاره به اقدامات شاخص دفتر مشارکتهای مردمی در سال جاری تصریح کرد: اجرای پویشهای مثبت، بنای مهربانی و ولیمه مهربانی و همچنین تامین بستههای تحصیلی، از مهمترین اقدامات اخیر بود که با جذب ۱۰۰ میلیارد ریال کمک خیران محقق شد.
مدیرکل بهزیستی قزوین در ادامه، تامین ودیعه مسکن، تعمیر و احداث مسکن مددجویان، توانمندسازی شغلی، تامین جهیزیه و هزینههای سلامت را از مهمترین اولویتهای هزینه کرد کمکهای مردمی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر اولویتهای اصلی این سازمان شامل هزینههای ازدواج، تامین لوازم ضروری زندگی، هزینه درمان، دندانپزشکی، تامین وسایل کمک توانبخشی همچون ویلچر برقی، درمان اعتیاد و هزینههای اورژانس اجتماعی است.
غلامرضایی به چالشهای موجود اشاره کرد و گفت: برای ارتقای خدمت رسانی، نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی در اجرای طرح شکرانه توانایی هستیم و همچنین با توجه به وجود ۲۵۰ مددجوی مشترک بین بهزیستی و کمیته امداد، نیازمند همافزایی بیشتر در تامین هزینههای این گروه هستیم.
غلامرضایی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساختهای مراکز شبانه روزی که محل نگهداری ۲ هزار مددجو است، خاطرنشان کرد: بسیاری از این مراکز هماکنون استیجاری هستند، لذا درخواست داریم با همکاری دستگاههای مرتبط، قطعه زمینهای دولتی برای احداث مراکز ملکی اختصاص یابد تا ثبات بیشتری در نگهداری مددجویان ایجاد شود.
مدیرکل بهزیستی قزوین خواستار تخصیص سهمیه تسهیلات بانکی توسط بانکهای دولتی استان برای مددجویان بهزیستی شد تا چرخه توانمندسازی جامعه هدف با سرعت بیشتری تداوم یابد.
آمادگی هلال احمر قزوین برای تامین زیرساختهای نگهداری معلولان و سالمندان
حبیب درگاهی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین هم با اشاره به ظرفیت بیبدیل داوطلبان و خیران در کاهش رنجهای اجتماعی گفت: مجمع خیران هلالاحمر استان آمادگی کامل دارد تا با واگذاری زمین مناسب، مسئولیت ایجاد، ساخت و توسعه زیرساختهای مراکز نگهداری سالمندان و معلولان را عهدهدار شود.
وی با اشاره به برنامه جدید مجمع خیران هلالاحمر استان قزوین، تصریح کرد: مجمع خیران استان رسما اعلام آمادگی میکند که مسئولیت و بار مالی تامین محل نگهداری کانون سالمندان و معلولان را عهدهدار شود و در گام نخست، با تمرکز بر تامین زمین مناسب کار را آغاز خواهیم کرد و در مراحل بعدی اعم از ساخت، تجهیز و راهاندازی با تمام توان همکاری و مشارکت فعال داریم تا بتوانیم زیرساختهای پایدار و استانداردی را برای نگهداری معلولان و سالمندان شریف استان فراهم آوریم.
درگاهی با تاکید بر اینکه رفع دغدغههای معیشتی و رفاهی توانخواهان نیازمند عزم ملی و مشارکتهای مردمی است، افزود: فرآیند ساخت و راهاندازی مراکز حمایتی نباید در پیچوخمهای اداری و کمبود منابع مالی متوقف شود، به همین منظور، خیران هلالاحمر قزوین آستین همت را بالا زدهاند تا با ایجاد زیرساختهای مدرن و متناسب با نیازهای جسمی معلولان، بستری امن و سرشار از آرامش را برای این عزیزان پایهگذاری کنند.
درگاهی به موضوع حیاتی تامین مسکن برای خانوادههای نیازمند اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالشهای خانوادههای دارای فرزند معلول، نداشتن سرپناه مناسب و بار سنگین اجارهبها است، هلالاحمر استان با درک این دغدغه، آمادگی لازم را برای ساخت مسکن ویژه خانوادههای دارای معلولیت اعلام میدارد و ما قادر خواهیم بود با همکاری مستمر و نزدیک سازمان بهزیستی، این اقدامات بنیادین و حمایتی را بهسرعت عملیاتی کنیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین با دعوت از سایر دستگاههای اجرایی، خیران و نهادهای ذیربط برای پیوستن به این طرحهای بزرگ بشردوستانه، خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان هلالاحمر و بهزیستی میتواند الگویی موفق از همافزایی نهادهای حمایتی در استان قزوین ارائه دهد و امیدواریم با تخصیص بهموقع زمین و تسهیل امور اداری از سوی نهادهای متولی، بهزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژههای خیرخواهانه در سطح استان باشیم تا بخشی از آلام خانوادههای معلولان و سالمندان کاهش یابد.
منبع: ایرنا