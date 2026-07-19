باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به نگرانیهای مطرحشده درباره تأمین کالاهای اساسی در شرایط منطقهای و احتمال تشدید محدودیتهای تجاری اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد و ذخایر کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: ممکن است تحولات خارجی بر برخی شاخصهای اقتصادی تأثیرگذار باشد، اما برای تأمین کالاهای اساسی و مسیرهای جایگزین واردات، برنامهریزیهای لازم انجام شده است و مردم نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.
وی تأکید کرد: کشور برای شرایط مختلف آمادگی لازم را دارد و در صورت بروز هرگونه شرایط خاص نیز با همکاری مردم و دستگاههای مسئول، تأمین نیازهای اساسی بدون مشکل ادامه خواهد یافت.