رئیس اتاق اصناف تهران گفت:ممکن است تحولات خارجی بر برخی شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد، اما برای تأمین کالاهای اساسی و مسیرهای جایگزین واردات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و مردم نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران  با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره تأمین کالاهای اساسی در شرایط منطقه‌ای و احتمال تشدید محدودیت‌های تجاری اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد و ذخایر کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: ممکن است تحولات خارجی بر برخی شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد، اما برای تأمین کالاهای اساسی و مسیرهای جایگزین واردات، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و مردم نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند.

وی تأکید کرد: کشور برای شرایط مختلف آمادگی لازم را دارد و در صورت بروز هرگونه شرایط خاص نیز با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، تأمین نیازهای اساسی بدون مشکل ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: کالای اساسی ، کمبود کالا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
درسته کمبود نداریم ولی بخاطر گرانی کسی هم نمیتونه چیزی خرید کند پول نباشه فایده اش چیه
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۹ تير ۱۴۰۵
وقتی پولی نباشه واسه خریدن معلومه کالا هست چون کسی نمیخره تا تموم بشه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دشمنی مسئولان با مردم کی تمام می شود؟!
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بزرگترین مشکل ما شکاف ناعادلانه طبقاتیه و برای همین عده ای نمیتوانند مشکل دیگران را درک کنند،اگر هست باید برای همه باشد و اگر نیست برای همه،کمبود را راحتتر از تبعیض میشود تحمل کرد،عده ای حتی در صورت داشتن کار و توان انجام کار سخت،در اداره یک زندگی حداقلی مانده اند، و عده ای دیگر که شاید توان و تلاش خاصی هم ندارند و پول باد آورده زیاد دارند،اگر صد برابر یک خانواده متوسط هم خرج کنند مشکلی ندارند.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
پول نداریم که بخریم والا اگر مصرفی باشه کالای چندانی هم نداریم
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ما دو جور قحطی داریم ، یکی قحطی کالا و محصول و یکی قحطی خریدار ، وقتی تو حقوق یک کارگر یا کارمند متاهل رو ۲۰ میلیون قرار دادی و فقط ۱۵ میلیونش میره برای کرایه خونه ، این نفر اصلا براش مهمه که کالا در فروشگاه به وفور موجوده؟
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۲:۱۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آقایان پول نداریم حقوق اندک و بخور ونمیر ما توان خرید از بین برده است.کمبود نداریم!خیلی هم کمبود داریم جوان ایرانی در حال نابودی شدن است ازدواج و خانه و خودرو و..........براش شده رویا
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
لعنت به همتون ما کمبود پول داریم
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
از نوسان قیمت ها مشخصه!
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بله هیچ کمبودی نیست ،اما با چه قیمتی و با چه پولی باید بخریم !!!!؟؟؟
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
الحمدلله کبودی نیست اما اینقدر گرون شده که قشر متوسط و ضعیف کمتر می‌توانند خرید کنند خدا از باعث و بانی اش نگذره گرونی مصنوعی را تو کشور رواج داد
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
هیچ کمبود نیست به جایش گران هست مردم توان خرید ندارند که کمبود نیست
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بدبخت شدیم
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
همه چی هست فقط قدرت خرید نیست !!!!!
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
میدونیم هست پولش نیست گوشت 3 میلیون خریدی؟ شیر100 تومن نان سنگک 60000 تومانی خریدی؟ بربری 36 تومنی چطور؟
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۶
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