معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل قتل مردی ۵۳ ساله پس از هشت ماه فرار و انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و جنایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره تیراندازی منجر به جرح از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در محدوده جنوب‌غرب تهران، مأموران کلانتری ۱۷۹ خلیج فارس در محل حاضر شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد مردی ۵۳ ساله در پارکینگ محل کار خود هدف شلیک چند گلوله قرار گرفته و از ناحیه قفسه سینه، شکم و پا‌ها مجروح شده است.

وی افزود: مصدوم بلافاصله به بیمارستان فیاض‌بخش منتقل شد و در تحقیقات اولیه، فردی ۴۵ ساله را که از همشهریان وی و دارای سابقه کیفری بود، به‌عنوان عامل تیراندازی معرفی کرد. به گفته مصدوم، متهم به‌دلیل اختلافات مالی و شکایت‌های قبلی، بار‌ها او را به قتل تهدید کرده بود و روز حادثه نیز با پوشاندن چهره خود وارد پارکینگ شده و پس از شلیک چند گلوله از محل متواری شده است.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ادامه داد: در بررسی صحنه جرم، چهار پوکه فشنگ ۹ میلی‌متری کشف و ضبط شد. پرونده در ابتدا برای شناسایی و دستگیری ضارب در اختیار پلیس قرار گرفت، اما با وجود اقدامات انجام‌شده، مخفیگاه متهم شناسایی نشد. با فوت مصدوم چند روز بعد در بیمارستان، پرونده با دستور مقام قضایی با عنوان قتل عمد برای رسیدگی تخصصی به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: کارآگاهان اداره دهم با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، بررسی ارتباطات متهم و تحقیقات تخصصی جنایی، سرانجام مخفیگاه وی را در یکی از استان‌های همجوار تهران شناسایی کردند.

وی گفت: تیم عملیاتی پلیس پس از اخذ نیابت قضایی به محل اعزام شد و هنگام اجرای عملیات، متهم با یک دستگاه خودروی سواری قصد فرار داشت. مأموران با صدور دستور ایست، وی را متوقف کردند، اما راننده بدون توجه به اخطار‌ها با سرعت از محل متواری شد. در ادامه و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، کارآگاهان با شلیک به سمت خودروی متهم، موفق شدند خودرو را متوقف و راننده را دستگیر کنند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: در ادامه عملیات و با راهنمایی فرد دستگیرشده، کارآگاهان وارد مخفیگاه متهم شدند و همدست وی را که در سرویس بهداشتی مخفی شده بود، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ نثاری با بیان اینکه متهم اصلی در بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرد، افزود: وی اقرار کرد سه روز پیش از وقوع جنایت، یک قبضه سلاح کمری غیرمجاز تهیه کرده و به انگیزه اختلافات مالی، مقتول را با شلیک چند گلوله به قتل رسانده است.

وی در پایان گفت: با اعتراف صریح متهم و تکمیل مستندات پرونده، وی با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد برای ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.