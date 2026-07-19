باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به شرایط کنونی کشور و با هدف ایجاد فضایی مملو از سرگرمی، نشاط و آسایش برای کودکان ایران زمین به ویژه کودکان جنوب کشور از شنبه ۲۷ تیر ماه ساعت پخش شبکه کودک از ۲۲ به ۲۴ افزایش مییابد. این تصمیم با نگاه ویژه به اوقات فراغت کودکان به خصوص کودکان مناطق جنوب کشور که در روزهای اخیر با چالشهای بیشتری در شرایط جنگی دستوپنجه نرم میکنند، اتخاذ شده است.
با توجه به تعطیلی مدارس، ضرورت غنیسازی اوقات فراغت و نیز دغدغههای روانی‑اجتماعی موجود در سطح جامعه با توجه به شرایط جنگی افزایش ساعت پخش تا نیمهشب گامی موثر در جهت دور کردن نگرانیهای محیطی از ذهن کودکان و ایجاد بستری شاد و مفرح برای آنان محسوب میشود.
پیش از این نیز در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تغییر کنداکتور این شبکه بر اساس ارتقای فضای سرگرمی و پخش آثار تا ساعت ۲۴ صورت گرفته بود.