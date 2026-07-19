باشگاه خبرنگاران جوان- آتشسوزی در چند نقطه از منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل در شمال غربی شهرستان پاوه و بخش باینگان از ۲ روز گذشته آغاز شد که با حضور میدانی تیم مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، نیروهای دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمنهاد و مشارکت ساکنان محلی عملیات مهار آن انجام گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه گفت: آتشسوزی در چند مرحله مهار شده، اما به علت شرایط جغرافیای منطقه و احتمال شعلهور شدن مجدد کانونهای پراکنده، عملیات پایش و کنترل حریق همچنان ادامه دارد.
«علی صدیقیپور» افزود: از تمام ظرفیتهای موجود شامل نیروهای محیطبانی، نظامی مستقر در منطقه، تشکلهای مردمی و دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران برای مهار کامل آتشسوزی بهره گرفته شد و خوشبختانه با تلاش این عوامل آتش خاموش شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی و زیستبومهای ارزشمند منطقه تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی یا تخلفات زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ گزارش کنند.
منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل با وسعت بیش از ۲۵ هزار هکتار در شهرستان پاوه، یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی غرب کشور و از ارزشمندترین عرصههای جنگلی زاگرس به شمار میرود. این منطقه که در نوار مرزی ایران و عراق واقع شده، به دلیل جنگلهای انبوه بلوط، تنوع کمنظیر گونههای گیاهی و جانوری و چشماندازهای کوهستانی، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی استان کرمانشاه دارد.