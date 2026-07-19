مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان از بهره‌برداری یک حلقه چاه جدید در روستای گنجی شهرستان قروه خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه و سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد ریالی، تنش آبی روستاهای گنجی و چمقلو به طور کامل برطرف و ۱۲۱۵ نفر از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره‌مند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  محمد فرهاد با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای رفع تنش آبی روستاهای گنجی و چمقلو شهرستان قروه، یک حلقه چاه جدید به عمق ۲۰۰ متر در روستای گنجی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال حفر و وارد مدار بهره‌برداری شده است. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان گفت: این پروژه با هدف تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان دو روستای گنجی و چمقلو اجرا شده و در حال حاضر ۱۳ لیتر بر ثانیه آب از این چاه برداشت می‌شود. 

وی افزود: با بهره‌برداری از این چاه، مشکل تنش آبی هر دو روستا به طور کامل برطرف شده و ۱۲۱۵ نفر جمعیت در قالب ۴۱۱ اشتراک، اکنون به صورت ۲۴ ساعته از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برخوردار هستند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با اشاره به ضرورت اجرای این طرح بیان کرد: چاه قبلی روستای گنجی در سال ۱۴۰۲ دچار رانش شد و به مرور زمان میزان آبدهی آن کاهش یافت، به گونه‌ای که دیگر پاسخگوی نیاز آبی دو روستای گنجی و چمقلو نبود. 

فرهاد خاطرنشان کرد: با حفر و بهره‌برداری از چاه جدید، پایداری تأمین آب شرب این دو روستا تضمین شده و یکی از مطالبات مهم ساکنان منطقه در حوزه آب شرب برآورده شده است.

برچسب ها: کردستان ، آب روستا ، شرکت ابفا
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