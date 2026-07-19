با پیگیری دیوان محاسبات حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌ نام وزارت نفت نزد بانک مرکزی مسدود و منابع آن به حساب مفتوح این سازمان نزد بانک مرکزی منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پیگیری دیوان محاسبات کشور حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌ نام وزارت نفت نزد بانک مرکزی مسدود و بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع آن به حساب مفتوح این سازمان نزد بانک مرکزی منتقل شده است.

با ابلاغ اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌ نام وزارت نفت نزد بانک مرکزی مسدود و بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع آن به حساب مفتوح این سازمان نزد بانک مرکزی منتقل شده است.

همچنین نظارت برخط دیوان محاسبات نشان می‌دهد معادل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع حساب بهینه‌سازی، در چارچوب قرارداد عاملیت وزارت نفت با بانک تجارت، در حساب وزارت نفت نزد این بانک رسوب کرده است.

دیوان محاسبات کشور بر انتقال و تعیین تکلیف منابع مذکور تأکید و مراتب را به وزارت نفت ابلاغ کرده است.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، وزارت نفت
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