باشگاه خبرنگاران جوان - رضا پردل معاون حملونقل ادارهکل راهداری استان قزوین با اشاره به آمادگی ناوگان حملونقل عمومی استان برای خدمترسانی به زائران گفت: در حال حاضر ۹۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران اربعین حسینی در استان قزوین آمادهسازی شده و تلاش شده است با برنامهریزی مناسب، خدمات حملونقل ایمن، منظم و مطلوب به زائران ارائه شود.
وی افزود: ثبتنام زائران اربعین حسینی برای اعزام به مرزهای کشور از روز ۲۵ تیرماه در پایانه مسافری سردار آزادگان قزوین آغاز شده و متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و تهیه بلیت همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی به این پایانه مراجعه کنند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری استان قزوین گفت: نرخ بلیت ناوگان حملونقل عمومی بر اساس نوع اتوبوس تعیین شده و هزینه بلیت اتوبوسهای ۴۴ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، اتوبوسهای ۳۲ نفره یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و اتوبوسهای ۲۲ نفره VIP دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
منبع: راهداری قزوین