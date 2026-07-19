باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز کریمی، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان تهران با اشاره به فعالیت کافه‌های ثابت و خودرو‌های سیار عرضه مواد غذایی اظهار کرد: در موضوع کافه‌ها، علاوه بر مسائل مربوط به صدور مجوز‌های صنفی، باید هنجار‌های اجتماعی، وضعیت بهداشتی، نحوه نظارت و ساماندهی فضا‌های عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت ارائه راهکار‌های عملیاتی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی کافه‌ها، ارتقای نظارت‌های بهداشتی و پیشگیری از حیوان‌گزیدگی را از اولویت‌های شهرستان تهران برشمرد و گفت: با استفاده از ظرفیت مدیران مناطق و همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، قضایی، شهرداری و دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توان این مسائل را با انسجام و اثربخشی بیشتری مدیریت کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش موارد حیوان‌گزیدگی، گفت: در صورت شناسایی مناطق دارای بیشترین آمار حیوان‌گزیدگی، می‌توان با هماهنگی آموزش و پرورش، برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی را به‌صورت هدفمند در مدارس اجرا کرد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بهداشتی در فرآیند صدور و تداوم فعالیت واحد‌های صنفی تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق فرآیند‌های صدور مجوز و رفع خلأ‌های احتمالی در این حوزه شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تهران در پایان خواستار ارائه گزارشی جامع از وضعیت کافه‌های شهر، تعداد واحد‌های دارای مجوز، واحد‌های فاقد مجوز و روند افزایش فعالیت آنها نسبت به سال گذشته شد و تأکید کرد این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی‌های آینده کارگروه قرار گیرد.