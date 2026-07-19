باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیرکل حمل و نقل جاده ای و راهداری آذربایجان غربی گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، در روز ۲۷ تیرماه در مجموع ۳ هزار و ۳۴۸ نفر از زائران ایرانی و خارجی از پایانه مرزی تمرچین تردد کردند.

وی افزود: از آغاز تردد زائران اربعین حسینی از ۲۵ تیرماه تاکنون، در مجموع ۱۰ هزار و ۱۶۷ زائر از طریق پایانه مرزی تمرچین، کشور را به مقصد زیارت عتبات عالیات و دیدار حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) ترک کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده افزایش تدریجی استقبال زائران از این مرز رسمی است.

شکری همچنین با اشاره به نقش پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین اظهار کرد: در روز ۲۷ تیرماه ۸۰ زائر خارجی نیز از طریق پایانه مرزی بازرگان وارد کشور شدند تا پس از عبور از مسیرهای ارتباطی استان، سفر خود را ادامه داده و از پایانه مرزی تمرچین راهی عتبات عالیات شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش تدریجی حجم تردد زائران تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای تسهیل عبور و مرور، ارتقای ایمنی مسیرهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین و ارائه خدمات مطلوب به زائران به‌صورت مستمر در حال انجام است.