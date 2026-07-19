امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در منزل شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی با خانواده این شهید والامقام دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار با خانواده شهید سپهبد موسوی، این شهید والامقام را الگویی برای فرماندهان و آحاد ملت دانست و گفت: ایمان، اخلاص، تعهد و ولایت‌مداری از جمله بارزترین ویژگی‌های شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی بود.

فرمانده نیروی زمینی اعتماد امام شهید امت در انتخاب شهید موسوی به عنوان ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح را اعتماد به ارتش دانست و تأکید کرد: امام شهید بزرگوار، شهید موسوی را یک فرمانده بزرگ می‌دانستند و در امور نظامی این شهید را تحسین می‌کردند.

وی یکی از ویژگی‌های شهید موسوی را استکبار ستیزی دانست و افزود: در تمامی توصیه‌ها و سخنرانی‌های شهید موسوی نسبت به مقابله با استکبار تأکید شده است.

گفتنی است، در این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا، امیر سرتیپ خلبان یوسف قربانی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ ماشاالله محمدی رئیس دبیرخانه نزاجا، فرمانده نیروی زمینی ارتش را همراهی کردند.

منبع: روابط عمومی ارتش

برچسب ها: نیروی زمینی ارتش ، شهید موسوی
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