باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لارنس ویلکرسون، افسر بازنشسته ارتش آمریکا در پاسخ به سوال مجری که پرسید اگر ایران سربازان آمریکایی را بکشد چه میشود گفت: آنها همین حالا هم سربازان آمریکایی را کشتهاند. سربازان آمریکایی هماکنون به بیمارستان نظامی لندشتول در آلمان منتقل شدهاند.
او ادامه داد: اصلاً نمیدانم چرا بسیاری از واقعیتهای دیگر را هم پنهان میکنیم. برای مثال، کمبود شدید مهمات و تجهیزات نظامی از منظر امنیت عملیاتی، درک میکنم که چرا نباید همه اطلاعات را منتشر کرد اما نمیفهمم چرا به مردم آمریکا و حتی به کنگره دروغ گفته میشود.