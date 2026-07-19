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افسر ارشد سابق آمریکا؛ واشنگتن درباره تلفات و بحران تسلیحاتی دروغ می‌گوید! + فیلم

افسر بازنشسته ارتش آمریکا با افشای انتقال سربازان مجروح به آلمان، از پنهان‌کاری پنتاگون درباره تلفات و کمبود شدید مهمات انتقاد کرد و گفت به مردم و کنگره دروغ گفته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لارنس ویلکرسون، افسر بازنشسته ارتش آمریکا در پاسخ به سوال مجری که پرسید اگر ایران سربازان آمریکایی را بکشد چه می‌شود گفت:  آنها همین حالا هم سربازان آمریکایی را کشته‌اند. سربازان آمریکایی هم‌اکنون به بیمارستان نظامی لندشتول در آلمان منتقل شده‌اند.

او ادامه داد: اصلاً نمی‌دانم چرا بسیاری از واقعیت‌های دیگر را هم پنهان می‌کنیم. برای مثال، کمبود شدید مهمات و تجهیزات نظامی از منظر امنیت عملیاتی، درک می‌کنم که چرا نباید همه اطلاعات را منتشر کرد اما نمی‌فهمم چرا به مردم آمریکا و حتی به کنگره دروغ گفته می‌شود.

 

 

 

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