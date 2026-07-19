باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر حدود ۴۴۰۰ اداره دولتی در سطح شهرستانهای استان تهران وجود دارند که نظارت بر مصرف انرژی آنها در اولویت قرار گرفته است.
او افزود: در همین راستا لیمیتر (ابزار محدودکننده) این ادارات فعال شده است و چنانچه مصرف برق ادارهای از سهمیه مشخص شده فراتر رود، سیستم بهطور خودکار اقدام به قطع برق آن اداره میکند.
محمودی با اشاره به آمار قطعیهای صورتگرفته تصریح کرد: تاکنون لیمیتر بیش از ۵۰۰ اداره در بازههای زمانی مختلف عمل کرده و برق این ادارات قطع شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: این رویه تا زمانی که ادارات مصرف برق خود را کنترل کرده و آن را در سقف تعیینشده نگه دارند، ادامه خواهد یافت.