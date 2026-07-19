آیین افتتاح ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین، بر نقش کلیدی پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، فناوری‌های نوین و هماهنگی دستگاه‌ها برای مدیریت سلامت زائران تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ الهام قبادی - آیین افتتاح ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین با حضور جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران حوزه سلامت برگزار شد. در این مراسم، روزبه رجایی، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به عظمت راهپیمایی اربعین، مدیریت سلامت در این تجمع عظیم را نیازمند بهره‌گیری از دانش روز، پژوهش‌های کاربردی و همکاری‌های بین‌رشته‌ای دانست.

رجایی با ارائه گزارشی از بخش علمی این دوره از کنگره، از دریافت ۵۱۵ مقاله از پژوهشگران کشور خبر داد و گفت: پس از فرآیند داوری، ۲۱ مقاله به صورت سخنرانی و ۲۶ مقاله به عنوان پوستر پذیرفته شده است. همچنین ۲۵ پنل علمی و ۸ کارگاه تخصصی با حضور استادان برجسته برگزار خواهد شد.

وی بر آینده‌نگاری در حوزه سلامت تجمعات انبوه تأکید کرد و افزود:ارتقای خدمات سلامت در اربعین در گرو انجام پژوهش‌های چندمرکزی، تحلیل داده‌ها و استفاده از فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی و مدل‌سازی برای تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد است. نتایج علمی این کنگره می‌تواند به افزایش آمادگی نیرو‌های امدادی و بهبود برنامه‌ریزی در نقاط پرتردد مسیر پیاده‌روی کمک شایانی کند.

در ادامه، نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، ضمن گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت، خدمت‌رسانی در نظام سلامت را مرهون جانفشانی‌های شهدا دانست و اظهار داشت: اربعین هر سال با شکوهی مثال‌زدنی برگزار می‌شود و مدیریت سلامت این رویداد نیازمند سازوکار‌های علمی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول است.

توکلی با اشاره به مشارکت گسترده دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعزام تیم‌های تخصصی درمانی به مسیر نجف تا کربلا، از همکاری و پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر به عنوان یک ظرفیت ارزشمند یاد کرد و گفت: این هم‌افزایی بین‌بخشی، تاب‌آوری نظام سلامت را در مدیریت بحران‌های ملی و بین‌المللی افزایش داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان بر اهمیت مستندسازی تجربیات و ثبت دستاورد‌های علمی این کنگره تأکید کرد و افزود: انتشار مقالات و تولید مستندات علمی حاصل از این رویدادها، منبعی ارزشمند برای آموزش دانشجویان و فعالان حوزه مدیریت بحران خواهد بود و زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سال‌های آینده است.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، کنگره بین المللی ، اربعین حسینی
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